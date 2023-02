Alessia Savo di FdI, ex Conca di Sora: “attenzione rivolta alle esigenze degli utenti”

“Si tratta di una vicenda complessa, per questo voglio garantire la massima serietà ed evitare inutili promesse. Una volta in Regione, verificherò la possibilità di far riperimetrare i confini del Consorzio al fine di escludere le zone ormai completamente urbanizzate senza gravare su coloro che resteranno utenti della ex Conca. Al contempo seguirò con attenzione la gestione di tali Enti affinché vengano gestiti al meglio evitando spese inutili che si ripercuoterebbero sulle bollette dei cittadini”. Il candidato alla Regione Lazio Alessia Savo, interviene sulla problematica del ex Conca di Sora, che recentemente è salita alla ribalta della cronaca locale per le maxi bollette inviate agli utenti che di fatto non fruiscono del servizio. Nonostante le proteste e la nascita di comitati atti a tutelare i diritti dei cittadini, nulla è stato fatto per risolvere il problema.

“Sulle problematiche dei consorzi vigileremo con attenzione – prosegue la Savo -. Non è accettabile che gli utenti che non fruiscono di alcun servizio siano costretti a pagare solo perché la loro abitazione rientra all’interno del perimetro dell’area della ex Conca di Sora”. E conclude: “E soprattutto controllerò di persona dove sono finiti i soldi stanziati per la riduzione delle bollette.

COMUNICATO STAMPA

