Alessia Savo di FdI – Ddl Anziani, approvato dal Consiglio dei Ministri

“Il ddl Anziani, approvato dal Consiglio dei Ministri, con il quale il governo ha siglato un patto per la ‘terza età’ che prevede iniziative in favore degli anziani, non è altro che l’ennesima dimostrazione della premier Giorgia Meloni di ascoltare le diverse esigenze che Fratelli d’Italia sta portando avanti nella Regione Lazio – ha dichiarato Alessia Savo di FdI candidata al consiglio della Regione lazio. Non posso che esprimere, quindi, la mia grande soddisfazione per questo obiettivo centrato, che mi rappresenta totalmente. La questione degli anziani è sempre stata al centro del mio programma elettorale. Anche oggi, il mio impegno per favorire l’integrazione e promuovere l’autonomia è tra le priorità. In questi anni, ognuno di noi si è reso conto di essere fragile. La fragilità non deve essere, però, considerata una categoria a parte. Nel tempo abbiamo visto che può essere la base per una rivoluzione silenziosa, molto garbata. Una rivoluzione generata dalla solidarietà che deve riguardare quelle fasce di età che non hanno avuto le nostre attenzioni, purtroppo indirizzate nel modo sbagliato. La vita si è allungata, la qualità è migliorata. Noi politici non possiamo pensare all’anziano come un assistito, dobbiamo riportarlo ad essere protagonista del nostro quotidiano. Ci sono dei progetti bellissimi, nati su iniziativa della commissione fragilità del nostro Governo che vanno a promuovere l’autonomia dell’anziano. Questa è la solidarietà, supportare l’anziano nelle sue esigenze quotidiane. Da qui pensare di avvicinare il giovane all’anziano che deve essere visto come una risorsa e non come un peso. Per i giovani potrebbe rappresentare per loro anche l’occasione per trovare un lavoro”.

