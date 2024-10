Alessandro muore a 24 anni in un incidente: l’auto ha sfondato il guard rail

Alessandro Fegatilli, 24 anni di Celano, provincia dell’Aquila in Abruzzo, è morto in incidente stradale sull’autostrada A24, precisamente al km 61, nei pressi dell’uscita di Tagliacozzo. Il ragazzo ha perso il controllo dell’auto, schiantandosi contro il guard rail. L’impatto è stato tremendo: il veicolo si è ribaltato ed è finito nella vegetazione sottostante. I soccorritori sono giunti sul posto, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare: inutili i tentativi di rianimarlo. La salma del 24enne è a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha ordinato un esame autoptico per fare chiarezza sulle circostanze precise della morte.La vittima, conosciuto con il soprannome di “24”, era molto apprezzato nella sua comunità. Cresciuto a Celano, era noto per la sua personalità vivace e socievole. Era legato alla sua famiglia: lascia i genitori, Daniela e Agostino, e una sorella. Aveva perso l’altra sorella solo qualche anno fa. Da poco aveva trovato lavoro.«Sono notizie sconvolgenti – scrive il sindaco di Celano Settimio Santilli – che non si vorrebbero mai ricevere e tantomeno comunicare, soprattutto quando riguardano un giovane nel pieno della bellezza e dell’entusiasmo della vita. (leggo.it) foto archivio

