Alessandro Marcuccilli presentazione del libro “ROCCASECCA. STORIA, MEMORIA, IDENTITÀ”

Uno sguardo al futuro del territorio saldamente ancorato alla radici del passato attraverso il filo conduttore dell’identità. Un perimetro di valori condivisi, di conoscenze comuni, di tradizioni prima accettate, poi modificate, ridescritte nel corso dei secoli e che sono arrivate fino ad oggi e che ci permettono di abitare un paese e il suo circondario.

Una serata dedicata alla “roccaseccanità” quella andata in scena domenica sera nella piazzetta del Castello dove Alessandro Marcuccilli, storico, studioso, appassionato cultore di storia, ha presentato il suo libro, “Roccasecca. Storia, memoria, identità”.

Un libro sui generis, nel quale non si fa una cronistoria dei fatti ma si cerca di indagarli e di portare alla luce tanti aspetti sconosciuti del paese: dalla locanda sul Melfa del Grand Tour, alla celebre polvere di Roccasecca conosciuta in tutto il mondo per gli usi farmaceutici, fino a due interviste: quella reale a Severino Gazzelloni e quella immaginaria a San Tommaso D’Aquino.

“Mi auguro che il libro – ha dichiarato Alessandro Marcuccilli – possa essere letto soprattutto dai giovani. Mi auguro che possa interessare. Il mio è un esercizio di amore verso il mio paese e la sua storia. Forse è proprio questo il valore che voglio trasmettere. L’ho dedicato a mia moglie Luciana e a mio figlio Francesco che mi hanno supportato e sopportato in questi mesi. Un ringraziamento a tutti gli amici presenti e all’amministrazione comunale e alla Pro loco che hanno voluto organizzare e patrocinare la serata”.

Ad arricchire la serata l’intervento dello storico Fernando Riccardi, l’attrice Chiara Tanzilli ha letto alcuni brani del libro, infine il saluto della vicepresidente della Pro loco Silvia Rezza. Mentre a dialogare con Marcuccilli è stata il vicesindaco e assessore alla cultura Valentina Chianta: “La nostra città è in fermento per il Triennio Tomistico ed è bello vedere come tanti cittadini scelgano di raccontare l’amore per le proprie origini come ha fatto Alessandro. Un libro di grande spessore che resterà per i posteri e contribuirà a promuovere ancor di più questo fazzoletto di terra benedetta”.

Non sono mancati i saluti del sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco: “È stato un fine settimana entusiasmante. Abbiamo vissuto due serate di grande spessore culturale, nel segno della nostra storia e della nostra identità. Grazie ad Antonio Marsella e alla sua squadra per l’interessantissimo docufilm su San Tommaso D’Aquino. Grazie ad Alessandro Marcuccilli per aver arricchito il patrimonio di conoscenza con il libro “Roccasecca. Storia, memoria, identità”. Quando parlo di un territorio che si è messo in cammino nel solco della sua tradizione mi riferisco proprio a questo voglia di trasmettere sapere e approfondire le proprie radici”.

COMUNICATO STAMPA