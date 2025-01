Alessandro Garofolo nuovo Segretario UGL Autonomie Lazio: la soddisfazione di Valiani

Alessandro Garofolo è il nuovo Segretario Regionale UGL Autonomie Lazio. Designato dal Segretario Nazionale Ornella Petillo, Garofolo avrà la responsabilità di seguire la contrattazione sui tavoli del territorio laziale e, in raccordo con i Segretari Provinciali, coordinerà con i dirigenti UGL Autonomie il programma di implementazione degli iscritti nella regione.

All’UGL Autonomie fanno capo tutti i lavoratori e le lavoratrici degli Enti Locali. La Regione Lazio, vista la presenza di numerosi enti, in particolare quelli della capitale, presenta una concentrazione elevata di impiegati.

Nel suo nuovo ruolo, Garofolo si impegnerà in modo particolare sulla formazione e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, prioritari per garantire un ambiente lavorativo sereno e protetto per i tanti impiegati degli enti locali. Con un modello partecipativo, si mira ad anticipare gli infortuni che coinvolgono i lavoratori. Un pensiero particolare va ai tanti colleghi vittime di incidenti sul lavoro, con un cenno a quanto accaduto qualche mese fa al collega della Polizia Locale di Roma Capitale, un tragico evento che ci ricorda quanto sia fondamentale investire nella sicurezza.

Il 2025 rappresenta un anno cruciale anche dal punto di vista elettorale: sono infatti previsti i rinnovi delle RSU in tutti gli enti pubblici e sarà essenziale lavorare per aumentare la rappresentatività del sindacato all’interno di queste strutture.

“Conosco Garofolo per le sue qualità umane e professionali e sono sicuro – sottolinea il Segretario Regionale UGL Lazio Armando Valiani – che insieme collaboreremo per affiancare i lavoratori nelle battaglie per i rinnovi dei contratti collettivi e per le esigenze di ogni singolo dipendente, pubblico e non. Facciamo i nostri complimenti alla Segretaria Nazionale per aver scelto l’uomo giusto al posto giusto”.