Alessandro D’Avelli alla Guarcino-Campocatino: “Affronterò questa gara con il massimo impegno, come sempre”

Il giovane pilota di casa D’Avelli sarà al via, questo weekend, della gara in salita che si correrà

nel frusinate

La Guarcino–Campocatino, prova valida per il Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche, porterà

i concorrenti a sfidarsi lungo un tracciato di circa 7 chilometri tra tornanti e paesaggi mozzafiato, una

cornice naturale perfetta per gli appassionati delle corse in salita e delle vetture storiche, ma non solo.

Al via ci saranno infatti diverse vetture moderne e, tra queste, la Peugeot 208 Rally4 portata in gara dal

giovane Alessandro D’Avelli. Queste le sue parole alla vigilia della gara frusinate:

“Parteciperò alla Guarcino–Campocatino, la mia prima gara di velocità in salita, per tenermi

allenato in vista degli impegni futuri. Sarò al via con una Peugeot 208 Rally4 del Lion Team,

iscritta tra le auto moderne. Nonostante sarà un allenamento affronterò questa nuova, per me,

tipologia di competizione con il massimo impegno, come sempre”

Alessandro è infatti un giovane e brillante pilota che ci ha abituati, nonostante la sua ancora breve

carriera, a numerose vittorie di classe nei rally affrontati fino ad oggi, tra le quali l’ultima, in ordine di

tempo, ottenuta ad inizio maggio al Rally Terra di Argil: sempre a bordo della 208 Rally, ha conquistato la

vittoria di classe e di gruppo, oltre ad essere risultato il più veloce Under 25, tra le Due Ruote Motrici e

settimo assoluto nella classifica finale.

Siamo sicuri che anche in questa occasione darà il massimo per conquistare un brillante risultato!

Credits: SM RacingMedia – DrcSportManagemen.it