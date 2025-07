Alessandro Currenti: riconoscenza a Liritv e prossimi impegni istituzionali

SANITÀ, CITTADINANZA ATTIVA E PROSSIMI EVENTI: IL MESSAGGIO DI ALESSANDRO CURRENTI ALLA REDAZIONE DI LIRITV.

Riceviamo e pubblichiamo con piacere il messaggio di Alessandro Currenti, che ha voluto esprimere il proprio ringraziamento a LiriTV e, in particolare, ad Augusto per la recente diretta dedicata al tema delicato della sanità — o meglio, della malasanità — sul nostro territorio.

«Volevo ringraziare Augusto per la diretta in tema sanità, o meglio mala sanità, e per essere sempre attivo per la sua città», scrive Currenti, sottolineando l’importanza dell’informazione libera e del confronto pubblico su temi così rilevanti per la comunità.

Approfittando dell’occasione, Alessandro ci tiene anche a condividere un momento personale: il suo compleanno. «Mi auto-faccio gli auguri: 53 anni, più Italia che mai», aggiunge con un sorriso.

Infine, annuncia un evento di rilievo: il congresso nazionale e la ripartenza del movimento Più Italia, che si terranno il 25 e 26 ottobre presso il Forum Palace Hotel di Cassino. Un’occasione importante per chi desidera conoscere da vicino il suo impegno e la sua visione politica e sociale.

A lui i nostri auguri e un grazie per il messaggio: continueremo a dare voce a chi si impegna per il bene comune.