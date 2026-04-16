Aldo Mattia: “Approvato il disegno di legge che introduce il reato di frode alimentare”

Il deputato Aldo Mattia, responsabile del dipartimento agricoltura di Fratelli d’Italia alla Camera, annuncia l’approvazione dell’importante riforma per una maggiore tutela contro i reati agroalimentari con nuove sanzioni penali e amministrative. “Il disegno di legge di iniziativa governativa approvato oggi, al quale ho contribuito in ragione e in forza della mia trentennale esperienza nel settore agricolo – dichiara Mattia – rende più organica e incisiva la tutela dei prodotti agroalimentari italiani, proteggendoli a 360 gradi dalle frodi. La nuova disciplina, infatti, protegge il settore da ogni punto di vista, partendo dalla revisione organica del sistema sanzionatorio che viene sensibilmente rafforzato. Al pari dei controlli che saranno moltiplicati e coordinati da un’apposita cabina di regia di nuova istituzione. La nuova misura non solo evita i danni economici provocati dai prodotti contraffatti ma mantiene costantemente alta l’attenzione sulla sicurezza di tutto quanto arriva sulle tavole degli italiani. Una delle principali novità è l’introduzione del reato di frode alimentare che punisce chi importa, esporta, distribuisce o vende alimenti, acque e bevande non genuini o diversi da quanto dichiarato, con pene fino a un anno di carcere e multe sino a 4.000 Euro. Viene inoltre introdotto un nuovo reato specifico, quello di commercio di alimenti con segni mendaci ossia in grado di trarre in inganno i consumatori con le etichettature e altre indicazioni. Saranno maggiormente tutelate le IGP, Indicazioni Geografiche Protette e le DOP, Denominazioni di Origine Protetta con specifiche sanzioni. Vengono introdotte nuove misure specifiche per garantire la tracciabilità e la sicurezza dei prodotti alimentari, come nel caso della filiera bufalina (300 imprese agricole producono mozzarella di Bufala con marchio Dop (Denominazione di Origine Protetta) in provincia di Frosinone, impiegano più di 1.000 operai e contano su circa 90.000 bufale di cui 15.000 solo nella Valle dell’Amaseno). Il Made Italy sarà così maggiormente tutelato con grandi possibilità di restare nel tempo un bene fondamentale in termini di qualità e tradizioni note nel mondo. Tutto questo grazie al lavoro del Governo Meloni e del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida che ha sottolineato come ci sarà tolleranza zero per chi abusa del valore delle nostre produzioni per arricchirsi alle spalle di coloro che rispettano le regole.

Siamo certi – conclude Aldo Mattia – che il duro e organico lavoro di tutti gli attori impegnati darà ottimi frutti in termini di tutela e autotutela del nostro patrimonio con l’effetto di proiettare nel migliore dei modi verso il futuro il settore agroalimentare. Un settore che ha sempre rappresentato e continuerà sempre a rappresentare un comparto centrale nel Governo Meloni. Le imprese devono competere in un mercato leale e i consumatori devono essere tutelati e non tratti in inganno”.