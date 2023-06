Alberto Scarafone vittorioso anche in Trentino

Alberto Scarafone conferma lo stato di forma suo della sua Osella andando a bissare il successo del Trofeo Valle Camonica.

Una gara sconosciuta per il Campione Italiano in carica che ha dimostrato ancora una volta il suo adattamento ad ogni tipo di tracciato questo anche alla perfetta compagna di avventura l’osella curata dalle esperte mani del Team Paco74Corse.

Abbiamo raggiunto telefonicamente la factotum del Clan Scarafone la figlia Beatrice ecco cosa ha riassunto:

Quinto round del Campionato Italiano Velocità Montagna, Conclusa la lunghissima Trento Bondone 18km di pura adrenalina. Una gara molto insidiosa e tecnica dove non pretendevamo tanto visto la poca conoscenza di questa lunga gara, ma tutti i nostri sforzi sono stati ripagati da una grandissima e meritatissima vittoria di gruppo e classe CN,

Di nuovo sulla vetta più alta del gruppo più combattuto del CIVM, un dodicesimo posto assoluto nel civm e un terzo posto assoluto nella categoria europea.

Dobbiamo ringraziare il team Paco74 e la scuderia Vimotorsport ASD per tutto il supporto e l’impegno che ci hanno messo nel prepararci una macchina perfetta e per averci incoraggiato in ogni istante.

E Ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito posso passo ed hanno fatto il tifo da lontano e da vicino.

Ci vediamo ad Ascoli altra prova valida per il campionato europeo e il CIVM.

