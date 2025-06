Alberto Scarafone soddisfatto dopo la 74°Trento Bondone

Il forte pilota ciociaro, a bordo della Osella PA21 di Paco74corse, conquista una nuova vittoria

in Gruppo CN nella seconda tappa del Campionato Italiano Supersalita 2025. E la testa va già

alla Coppa Paolino Teodori di fine mese

La 74° Trento Bondone, secondo round del Campionato Italiano Supersalita 2025, è andata in scena lo

scorso weekend sul classico tracciato trentino, l’università delle salite e salita più lunga d’Europa grazie

ai suoi 17,300 chilometri da percorrere tutti d’un fiato.

Un’edizione del Centenario che ha visto in gara ben 310 vetture e piloti, tra storiche e moderne, tutto il

meglio della specialità in ambito europeo ed italiano. Presenti tutti i principali protagonisti del FIA

European Hill Climb Championship e del FIA Historic Hill Climb Championship, oltre ai piloti in lotta per il

Campionato Italiano Supersalita ed il Campionato Italiano Velocità Montagna, davvero un’emozione per

i tanti appassionati che hanno affollato i tornanti trentini.

Al via anche Alberto Scarafone, pilota frusinate Campione in carica che, a bordo della Osella PA21 gestita

dalla Paco74corse di Pasquale Nolè, per i colori della Scuderia ViMotorsport, ha ottenuto una nuova

vittoria nel gruppo CN, oltre ad un onorevole 24° posto assoluto.

Un successo ottenuto nonostante un feeling non ottimale con la vettura, comunque perfetta, con la novità

delle gomme Hoosier, utilizzate per la prima volta in gara da Scarafone, e con il pensiero che corre già

alla Coppa Paolino Teodori di fine mese.

Questo il commento di Alberto Scarafone al termine della scalata trentina:

“La Trento Bondone è una gara molto impegnativa, richiede una grande concentrazione e,

nonostante la mia vettura sia sempre la stessa, non sono riuscito a trovare il feeling perfetto tra

me e lei, mi è mancata quella marcia in più, ma è stato comunque bellissimo arrivare in cima e

tagliare il traguardo. Peccato non essere riuscito a ripetere il mio tempo dello scorso anno, ma

siamo comunque contenti. Sabato abbiamo testato le nuove gomme Hoosier, sulle quali avevo

sentito diversi pareri in questi mesi, ed il mio riscontro personale è andato oltre ogni aspettativa.

Avendole finalmente provate posso affermare, in base alla mia esperienza personale, che sono

gomme molto valide, diverse rispetto alle Avon abituali a livello di tenuta di strada, richiedono

regolazioni ed un assetto leggermente diverso ma ritengo siano molto buone. Ora cercheremo

di recuperare tutte le forze necessarie per affrontare al meglio la Coppa Paolino Teodori ed

essere competitivi come lo scorso anno ad Ascoli, a fine giugno. Ringrazio come sempre la mia

famiglia, tutto il Team Paco74corse, la Scuderia ViMotorsport e DrcSport Management, in

collaborazione con SM RacingMedia, per il supporto mediatico. Ci vediamo alla Coppa Paolino

Teodori di fine giugno”

Siamo certi che Scarafone sfrutterà al meglio le settimane che lo separano dall’appuntamento di Ascoli

per prepararsi a dovere e dare il massimo nella Coppa Paolino Teodori, tentando di mettere un altro

importante tassello nella sua scalata verso un nuovo titolo ed un altro importante successo.

Credits: Marco Cardinali

– SM RacingMedia – DrcSportManagement.it