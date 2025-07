Alberto Scarafone si prepara alla Luzzi Sambucina

Il pilota ciociaro, sempre a bordo della Osella PA 21 seguita da Paco74corse, per i colori della

Scuderia ViMotorsport, affronterà nel weekend la salita calabrese proseguendo la sua scalata

al Campionato Italiano Supersalita 2025

i stanno per accendere i motori, sia delle vetture che della passione, ed i riflettori sulla 29esima edizione

della Luzzi Sambucina – Trofeo Silvio Molinaro, quarto round del Campionato Italiano Supersalita 2025.

La gara, organizzata da Tebe Racing in collaborazione con Automobile Club Cosenza, è in programma per

il prossimo fine settimana, dal 18 al 20 luglio, lungo un tracciato di 6.150 metri e sulla distanza di due

manche di gara.

Grazie alla validità per il Campionato Italiano Supersalita, il Campionato Italiano Velocità Montagna girone

Sud ed il Campionato Italiano Bicilindriche, la salita cosentina vedrà al via tutti i principali protagonisti,

pronti a sfidarsi lungo i tornanti calabresi, che regaleranno competitività ed un altissimo livello alle sfide.

Tra i 212 concorrenti iscritti spiccano i nomi di Simone Faggioli che sicuramente tenterà di conquistare il

poker di successi in Calabria, sempre a bordo della Nova Proto NP 01 Bardahl, Giancarlo Maroni,

Francesco Conticelli, Samuele Cassibba, Achille Lombardo

Sarà al via anche Alberto Scarafone, il pilota ciociaro che, sulla Osella PA 21 seguita e gestita da

Paco74corse, per i colori di ViMotorsport, affronterà l’appuntamento calabrese partendo dalla posizione

di leader della classifica ed avrà tutte le intenzioni di conquistare un altro brillante risultato e salire un

altro importante gradino nella sua scalata verso la conferma di Campione.

Dopo il venerdì dedicato alle operazioni di verifica tecnico-sportiva, sabato mattina, a partire dalle 9, i

motori inizieranno a fare sentire il loro rombo per le due salite di ricognizione. Domenica 20 luglio, sempre

a partire dalle ore 9, il via alle sfide con le due manches di gara che decreteranno i migliori.

Il nostro più grande in bocca al lupo ad Alberto Scarafone per la sua gara!

Credits: Marco Cardinali

– SM RacingMedia – DRC Sport Management