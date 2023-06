Alberto Scarafone si conferma anche alla Coppa Paolino Teodori

Sesto appuntamento del CIVM si svolge sui tornanti marchigiani della Coppa Paolino Teodori gara con doppia validità oltre al Campionato Italiano è valida anche per l’europeo.

Al via il pilota seguito dalla nostra società Alberto Scarafone sempre con il supporto sportivo della VimotorsportASD.

Il Campione Italiano in carica dopo un sabato sfruttato per trovare il giusto setup per affrontare i 5 km della Salita Ascolana.

La domenica grazie sempre alla professionalità e esperienza del Team Paco74Corse ha vinto nuovamente il Gruppo e Classe CN, chiudendo in dodicesima posizione nella classifica dell’europeo e 18° nell’italiano.

Adesso appuntamento con una classica delle Cronoscalate del panorama Internazionale la Rieti Terminillo.

COMUNICATO STAMPA DRCSPORTMANAGEMENT.it