Alberto Scarafone primeggia anche nelle Marche

Ancora un weekend positivo per Alberto Scarafone e il suo Entourage.

Alla Sarnano Sassotetto gara valida per il CIVM utilizzata da Alberto come gara di allenamento per non perdere il feeling con la sua Osella targata VimotorsportASD.

Il percorso che si addice alle doti velocistiche del driver laziale lo ha portato a primeggiare nel suo Gruppo e Classe entrando anche nella Top Ten dell’assoluta.

Ecco il suo riassunto:

Conclusa la cronosclata Sarnano sassotetto prova valida per il CIVM.

È stata una partecipazione per non perdere l’allenamento in vista delle ultime due tappe di campionato, con un percorso bello che ci ha fatto rientrare nei top 10 e primeggiare nel gruppo CN.

Un ringraziamento come sempre va al Team Paco74 e alla scuderia Vimotorsport ASD per l’ottimo lavoro e sostegno datoci sul campo gara. Alla drcsportmanagement per l’ottimo supporto e a tutti coloro che ci sono stati vicino

Ci vediamo alla Rieti Terminillo penultima tappa del campionato super salita

