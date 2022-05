Alberto Scarafone presente al Terzo Round del CIVM ( Luzzi Sambucina)

Terzo appuntamento del Campionato Italiano Velocità Montagna al via il forte Driver Alberto Scarafone (Vimotorsport).

IL pilota frusinate attualmente in testa al Campionato di categoria si presenta alla 26 LUZZI SAMBUCINA con la potente Osella curata da Paco74corse.Le parole di Alberto prima della trasferta in terra cosentina:Terza tappa del Civm, che dire non mi aspettavo di stare fin da subito in vetta alla classifica del gruppo CN, ce la stiamo mettendo tutta ad ogni tappa, speriamo che in questa tappa a Luzzi il tempo ci assista e che vinca il migliore.

COMUNICATO STAMPA

Correlati