Alberto Scarafone inaugura il Supersalita 2026 con una vittoria

Il forte pilota ciociaro ha conquistato, sulle strade bresiane del Trofeo Vallecamonica, un nuovo

successo in classe CN-3000. Il miglior modo di dare il via alla sua stagione

Trofeo Vallecamonica, ovvero la sfida, tra tornanti ed allunghi, lungo la strada che sale da Malegno a

Borno, passando per Ossimo: nemmeno 4 minuti per percorrere questi quasi 9 chilometri, con un

pubblico sempre appassionato a fare da cornice e l’urlo dei motori a rendere tutto ancora più fantastico

ed emozionante. Una tra le cronoscalate più popolari e complete d’Italia, velocissima e a tratti guidata e

tecnica, che ha visto salire sulle proprie rampe nomi grandissimi, parecchi dei quali entrati nella

leggenda.

Tra loro Simone Faggioli che è riuscito, quest’anno, ad iscrivere il proprio nome per la sesta volta nell’albo

d’oro della gara bresciana, appuntamento inaugurale del Campionato Italiano Supersalita 2026, a bordo

della sua Nova Proto NP 01 Bardahl.

Oltre 200 i partecipanti, grazie alla validità anche per il Campionato Italiano Velocità Montagna ed

Autostoriche, con il veloce ed esperto Alberto Scarafone, alla guida della Osella PA 21 di Gruppo CN-

3000, per i colori di Vimotorsport, seguita in gara dal Team Paco74corse di Pasquale Nolè che non è

voluto mancare all’appuntamento.

Alla prima del Supersalita, il pilota ciociaro ha scelto di iniziare la stagione con il giusto passo, risultando

il migliore sia in Gara 1 che in Gara 2, abbassando il tempo delle qualifiche di quasi 5 secondi, e

conquistando una 25° piazza assoluta, subito a ridosso del gruppone dei prototipi della classe E2SC e

delle migliori GT.

Questo il commento di un soddisfatto Alberto Scarafone all’arrivo:

“Una gara che è servita a riprendere il ritmo. Un’accoglienza stupenda, peccato il clima molto

freddo, ho cercato di fare del mio meglio ma sono consapevole di non aver espresso il massimo

potenziale. Non avevo tanti rivali, quindi ho preferito non prendere rischi, guidando il più pulito

possibile e serenamente. Il mio programma stagionale prevede il Supersalita su questa vettura,

la Osella PA21 di classe CN-3000, aspettando la nuovissima Nova Proto 1750 Turbo che arriverà

a breve e, non appena sarà pronta, inizierò a prenderci confidenza. Una macchina del tutto

nuova per me, con una potenza eccezionale, farò alcune gare test per cercare di trovare il giusto

feeling, gara dopo gara. Ringrazio tutti quanti mi supporteranno in questa stagione di corse,

cercherò di dare il massimo, sempre!”

Un’ottima partenza, il modo migliore di iniziare la stagione nel Supersalita 2026, una vittoria per guardare

già al prossimo appuntamento, a fine maggio, sulle strade pugliesi della Coppa Selva di Fasano.

Credits: Marco Cardinali