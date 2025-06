Alberto Scarafone in cerca di riscatto alla Trento Bondone: “Servirà grande concentrazione, il minimo errore potrebbe tagliarci fuori dai giochi”

Il forte pilota ciociaro sarà allo start della salita trentina, l’edizione del Centenario, con l’obiettivo

di migliorarsi ulteriormente e continuare a lottare per confermarsi campione nel Supersalita

Sarà un’edizione da record, il modo migliore per celebrare il Centenario della Trento Bondone, la salita

più lunga d’Europa grazie ai suoi 17,300 chilometri di scalata contro il cronometro: 310 le vetture iscritte,

con i loro piloti, 68 storiche e 242 moderne, in gara per il FIA European Hill Climb Championship, il FIA

Historic Hill Climb Championship, il Campionato Italiano Supersalita ed il Campionato Italiano Velocità

Montagna, davvero un’emozione per i tanti appassionati che certamente affolleranno i tornanti trentini.

Altissimo il livello dei partecipanti a questa 74° Trento Bondone, tutto il meglio della specialità in ambito

europeo ed italiano, con una concentrazione di big e di vetture top da fare invidia a qualsiasi gara in

salita.

Presenti quasi tutti i primattori del Campionato Europeo, compreso il leader Christian Merli su Nova Proto

Np01, ma anche tutti i migliori interpreti del Campionato Supersalita, al suo secondo appuntamento dopo

la gara di apertura in Vallecamonica, pronti ad inseguire il leader Simone Faggioli sulla Nova Proto Np01

Bardhal, già vincitore per ben 13 volte sul traguardo di Vason.

Tra loro al via anche Alberto Scarafone, forte pilota frusinate Campione in carica che, a bordo della Osella

PA21 seguita dalla Paco74corse di Pasquale Nolè, per i colori della Scuderia ViMotorsport, viene da una

vittoria nel gruppo CN, ottenuta nel round di apertura in Vallecamonica, che lo ha però soddisfatto solo

parzialmente. Questo il suo commento alla vigilia della scalata trentina:

“Siamo pronti per Trento, una gara molto difficile, un appuntamento in cui servirà grande

concentrazione e costanza e nel quale il minimo errore potrebbe tagliarci fuori dai giochi. Saremo

ben 310 al via, sarà una bella sfida riuscire a posizionarci il più in alto possibile in classifica.

Comunque vada sarà sempre un successo. Seguiteci in questo strepitoso weekend di gara”

Dopo le giornate di giovedì 5 e venerdì 6 giugno dedicate alle verifiche tecnico-sportive, la lotta entrerà

nel vivo, con i motori che inizieranno ad accendersi ed i piloti che cercheranno il miglior feeling ed il

migliore tempo di scalata, il sabato con le due manche di prova ufficiale poi, a partire dalle ore 10 di

domenica 8 giugno, la gara vera e propria.

Siamo certi che Scarafone darà il massimo nella scalata trentina che potrebbe significare, per il forte

pilota ciociaro, un importante tassello verso un nuovo titolo ed un altro importante successo.

Credits: Marco Cardinali

SM RacingMedia – DrcSportManagement.it

COMUNICATO STAMPA