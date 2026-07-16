Alberto Scarafone, il più veloce sul Terminillo

Il pilota frusinate, a bordo della sua Osella PA21/S, ha conquistato una nuova vittoria di classe
CN-3000. Scacciando i fantasmi dell’uscita dello scorso anno e confermandosi leader nel
Supersalita
La 61esima edizione della Rieti-Terminillo, 59° Coppa Bruno Carotti, ha scritto una nuova pagina di storia
dell’automobilismo sportivo, con il decimo sigillo di Simone Faggioli sulla gara reatina, con tanto di record,
per appena 24 centesimi di secondo su Stefano Di Fulvio e con Mirko Torsellini a completare il podio
assoluto.
Il quinto round del Campionato Italiano Supersalita 2026, andato in scena nel weekend dal 10 al 12
luglio sulla strada che dalla Colonna di Lisciano sale verso Pian de’ Valli, sul Terminillo, 13.450 metri di
asfalto da affrontare a tutta per essere i più veloci in cima, ha visto il fiorentino Faggioli sfruttare tutta la
sua esperienza ed abilità al volante, fermando il cronometro a 4’48.55, un fulmine.
Presente alla gara laziale, quasi sulle strade di casa, anche il portacolori di Vimotorsport Alberto
Scarafone che, a bordo della sua Osella PA21/S di classe CN-3000, curata e gestita dal Team
Paco74corse, ha sfruttato le prove del sabato per affinare traiettorie e setup della vettura, per poi dare
la zampata, durante gara in manche unica della domenica, e conquistare una nuova vittoria di Gruppo e
Classe
bassando il tempo delle libere di oltre 20 secondi, con 5’35.49 ha staccato di quasi 3 secondi il più
vicino avversario, Marco Capucci, su analoga vettura, conquistando un’onorevole 22esima piazza
assoluta, a ridosso del gruppo delle Proto e delle migliori GT, ed alzando ancora una volta al cielo la coppa
del migliore di categoria. Scacciando anche i fantasmi dell’uscita di strada in cui era incappato un anno
prima, con conseguenze alla vettura ma soprattutto fisiche e mentali per il veloce ed esperto driver
ciociaro.
“La Rieti-Terminillo, quinta tappa del Campionato iIaliano Supersalita, è stata sicuramente una
bella gara, con un’organizzazione perfetta e tanto pubblico a fare da stupenda cornice. Torniamo
a casa con un altro primo posto di Gruppo CN, soddisfatti del weekend di gara. Ma soprattutto
abbiamo conquistato punti utili per rimanere in testa al Campionato. Ringrazio per questo nuovo
successo la mia famiglia e la Scuderia Vimotorsport che, insieme al Team Paco74corse, mi
sostengono sempre. Ci prepariamo ora per disputare la Sarnano-Sassotetto, una gara fuori
Campionato con un tracciato che mi piace particolarmente. Puntiamo a divertirci e trascorrere
un weekend rilassato, ci vediamo a Sarnano!”
Un weekend davvero emozionante ed importante per Alberto Scarafone, con altri punti pesanti incassati
per la sua scalata al Supersalita 2026. Giusto il tempo per ricaricare le pile ed affrontare la cronoscalata
Sarnano-Sassotetto, in programma dal 24 al 26 luglio prossimi, sulle strade dei Monti Sibillini.