Alberto Scarafone e la Luzzi Sambucina: “Una gara che non ci è piaciuta. Ci vediamo a Sarnano”

Il pilota ciociaro, sulla Osella PA 21 seguita da Paco74corse, per i colori della Scuderia

ViMotorsport, torna dalla salita calabrese, quarto round del Campionato Italiano Supersalita

2025, con un nuovo successo in Gruppo CN ma per nulla soddisfatto. Ma guarda avanti

La 29° Luzzi Sambucina-Trofeo Silvio Molinaro, quarto round del Campionato Italiano Supersalita, valida

anche per il Campionato Italiano Velocità Montagna girone Sud e per il Tricolore Bicilindriche, è andata

in scena lo scorso weekend, dal 18 al 20 luglio, nel calabrese. Una sfida caratterizzata da temperature

torride che hanno messo a dura prova piloti, team e vetture.

Lungo i 6.150 metri del percorso, sulla distanza di due manches di gara, la competizione cosentina,

organizzata da Tebe Racing in collaborazione con Automobile Club Cosenza, ha confermato tutto il talento

di Simone Faggioli che, a bordo della sua Nova Proto NP 01 Bardahl, ha centrato il poker in Calabria,

sollevando il Trofeo Silvio Molinaro per la quarta volta, dopo i successi ottenuti nel 2021,2022 e 2023.

Era al via anche Alberto Scarafone, il veloce pilota ciociaro che ha scelto la tappa cosentina per provare

nuove soluzioni motoristiche e di assetto sulla Osella PA 21, seguita e gestita da Paco74corse, per i colori

di ViMotorsport.

Una gara travagliata quella di Scarafone che, partendo dalla posizione di leader in classifica, ha lottato

durante l’intero weekend per trovare il migliore compromesso ed affrontare al meglio gli infuocati tornanti

calabresi. Alla fine una prestazione, ed una gara, che non ha per nulla soddisfatto il driver frusinate:

“E’ stata una gara molto calda e che non ci è piaciuta, il clima torrido ed i tempi di attesa lunghi

hanno demoralizzato tanti partecipanti. Il sabato è stata una giornata parecchio tribolata per

noi, alla ricerca del migliore setup tra gomme e macchina per adattarla al tracciato. Abbiamo

utilizzato pneumatici usati per tutto il weekend, anche in gara la domenica, per poter avere a

disposizione gomme nuove per i prossimi appuntamenti. La domenica ho cercato di non

prendere rischi, dato che gli avversari erano parecchio distanti, quindi abbiamo deciso di

affrontare le due manches di gara senza esagerare. Ora siamo concentrati per il round di

Sarnano che affronteremo con il motore 2000 libero, una gara ed un tracciato che mi piacciono

molto e nella quale spero di far bene. Un grazie come sempre alla Scuderia ViMotorsport per il

sostegno, al Team Paco74corse per l’assistenza ed a DrcSportManagement, insieme ad SM

RacingMedia, per il supporto mediatico. Ci vediamo a Sarnano”

Nonostante le difficoltà, Alberto Scarafone è riuscito a conquistare una nuova vittoria, confermandosi in

vetta alla classifica del Campionato Italiano Supersalita nel Gruppo CN ed allungando ulteriormente sugli

avversari.

Ora testa alla Sarnano-Sassotetto, 34° Trofeo Lodovico Scarfiotti, appuntamento valido per il

Campionato Italiano Velocità Montagna in programma questo weekend, dal 25 al 27 luglio, in provincia

di Macerata. Siamo certi che Alberto Scarafone, visto anche il gradimento verso la gara marchigiana,

affronterà l’impegno con la giusta grinta e determinazione per puntare ad un altro brillante risultato.

Credits: Marco Cardinali

– SM RacingMedia – DrcSportManagement.it