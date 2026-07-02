Alberto Scarafone e la Coppa Paolino Teodori: storia di una nuova vittoria

Il pilota ciociaro, sempre alla guida della Osella PA21 seguita dal Team Paco74corse, portacolori

di Vimotorsport, conquista ad Ascoli una nuova vittoria di classe CN-3000. Confermandosi leader

nel Supersalita e guardando alla Rieti-Terminillo

La 65esima Coppa Paolino Teodori, andata in scena nel weekend dal 26 al 28 giugno scorsi, si è

confermata evento attesissimo, tanto dagli appassionati quanto dai piloti, presenti in forze, con al via

tutti i migliori a livello italiano ed europeo.

Lungo i 5 chilometri di salita che separano Colle San Marco e San Giacomo si sono sfidati i protagonisti

del Campionato Italiano Velocità Montagna, oltre che del Supersalita e del Campionato Europeo, con

anche le Auto Storiche presenti.

In un fine settimana caldissimo, la cronoscalata ascolana ha visto il dominio nelle prove del sabato del

siciliano Luigi Fazzino che ha però dovuto cedere il passo, in entrambe le manche di gara, al fiorentino

Simone Faggioli, alla sua sedicesima affermazione in carriera ad Ascoli, che è riuscito a prevalere su

Stefano di Fulvio e sul giovane driver siciliano

Ottima la prestazione del pilota frusinate Alberto Scarafone, a bordo della Osella PA21 di classe CN-3000,

curata e gestita dal Team Paco74corse, per i colori della Scuderia Vimotorsport, che è riuscito ad ottenere

una nuova vittoria di categoria, oltre ad una 24esima piazza assoluta, subito dietro al gruppo delle Proto

ed addirittura più veloce delle migliori GT.

Un risultato importante ed altri punti pesanti per confermarsi Campione del Supersalita, nonostante il

veloce driver ciociaro sia sempre molto critico con sé stesso:

“Torniamo dalla Coppa Paolino Teodori, quarta tappa del Campionato Italiano Supersalita, molto

soddisfatti. Una gara davvero bella e ben organizzata, con tanto pubblico. Un’altra vittoria di

gruppo e di classe, peccato solo che quest’anno non riesca ad esprimermi sui tempi degli anni

passati, ma stiamo lavorando per ritrovare, passo dopo passo, il ritmo. Sono contento perché

riesco comunque a stare davanti agli altri, sia in gara che in Campionato. Ringrazio come sempre

la mia famiglia, il Team Paco74corse e la Scuderia Vimotorsport. E’ già tempo di pensare alla

Rieti-Terminillo, sicuramente la gara più difficile per me visto quanto accaduto un anno fa.

Comunque vada sarà un successo!”

Al giro di boa stagionale, Alberto Scarafone si conferma leader di categoria nel Supersalita 2026,

guardando già alla Rieti-Terminillo, Coppa Bruno Carotti, in programma per il weekend del 10-12 luglio.

Sulle strade laziali il veloce driver ciociaro cercherà di scacciare i fantasmi della passata stagione e

metterà in campo come sempre grinta e tenacia, per aggiungere un altro pesante tassello alla sua annata

di corse.

Credits: Marco Cardinali – SM RacingMedia