Alberto Scarafone e la 64° Coppa Paolino Teodori

Il pilota ciociaro, dopo le vittorie in Vallecamonica e alla Trento-Bondone, si prepara ad

affrontare il terzo round del Campionato Italiano Supersalita 2025 in terra marchigiana

Si avvicina a grandi passi la 64° edizione della Coppa Paolino Teodori, con il Campionato Italiano

Supersalita che farà tappa, per il suo terzo round stagionale, nelle Marche.

Il tradizionale appuntamento ascolano, da Colle San Marco a San Giacomo, organizzato dal Gruppo

Sportivo AC Ascoli Piceno, è in programma per questo weekend, valido anche per la FIA International Hill

Climb Cup e per il Campionato Italiano Velocità Montagna girone Nord e Sud e per questo con al via tutti

i migliori piloti e vetture: ben 212 gli iscritti.

Primo su tutti Simone Faggioli che, reduce dall’impresa alla Pikes Peak 2025 dello scorso weekend, a

bordo della Nova Proto Np 01 Bardahl sarà sicuramente pronto a dare un’altra zampata e ad aggiungere

una ulteriore vittoria alla sua impressionante carriera.

In gruppo CN invece, tra i prototipi con propulsori derivati dalla serie, sarà al via l’attuale leader di

categoria e campione in carica, il ciociaro Alberto Scarafone che, sulla Osella PA 21 seguita e gestita da

Paco74corse, per i colori di ViMotorsport, sarà voglioso di agguantare un altro brillante risultato ed

aggiungere un nuovo importante tassello alla sua scalata verso la conferma del Titolo.

Questo il suo breve commento alla vigilia della gara ascolana:

“Questo weekend andrà in scena la Coppa Paolino Teodori, una gara che mi piace molto e nella

quale spero di tornare alla migliore forma ed al feeling con la vettura, riprendendo il giusto ritmo.

Come sempre sarò supportato dal Team Paco74corse, dalla scuderia ViMotorsport e da

DrcSportManagement, in collaborazione con SM RacingMedia, per la parte mediatica”

Dopo la giornata del venerdì dedicata alle verifiche, sabato 28 giugno la parola passerà ai motori con le

due manches di ricognizione del percorso, 5.031 metri contro il cronometro, poi domenica, a partire dalle

ore 9, le due salite di gara che decreteranno i migliori.

Sarà certamente un weekend caldo, sia per il clima e le temperature che per le sfide lungo i tornanti

marchigiani, nel quale Alberto Scarafone darà il massimo puntando dritto ad una nuova vittoria.

Il nostro più grande in bocca al lupo al driver frusinate per la sua gara!

Credits: Marco Cardinali

– SM RacingMedia – DrcSportManagement.it