Alberto Scarafone è Campione Italiano!

Il forte e veloce pilota frusinate, a bordo della Osella PA21 del Team Paco74corse, per i colori di ViMotorsport, centra il secondo posto a Gubbio e si cuce lo scudetto sul petto, per il quarto anno consecutivo

Il Trofeo Luigi Fagioli, sesto round del Campionato Italiano Supersalita 2025, andato in scena lo scorso weekend, si è disputato come da tradizione lungo la strada che dal centro storico di Gubbio sale verso Madonna della Cima, attraversando anche la scenografica Gola del Bottaccione. Oltre 300 iscritti ed una bellissima cornice di pubblico ed appassionati lungo i tornanti dell’appuntamento umbro.

Un percorso di 4150 metri veloce, tecnico e spettacolare, non a caso la salita eugubina è definita la “Montecarlo delle Salite”, che ha regalato intense emozioni e risultati inaspettati, anche a causa della pioggia caduta proprio sul finire di Gara 1, nel momento in cui stavano salendo i prototipi più attesi ai vertici della classifica.

Inattesa la vittoria assoluta di Ivan Pezzolla, pilota pugliese classe 1989, al rientro nelle corse per testare la sua Wolf GB08 Thunder con motore di derivazione motociclistica. A fargli compagnia sul podio finale il giovane driver toscano Michele Gregori, su Nova Proto NP03 Aprilia, secondo, e Simone Faggioli terzo a bordo della sua Nova Proto Np01 Zytek.

La salita umbra, oltre ad essere il primo “match point” per il Supersalita, era valida anche per il Campionato Italiano Velocità Montagna Nord e Sud, il Campionato Italiano “Le Bicilindriche” ed il Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche. Ed al termine dell’appuntamento di Gubbio sono arrivate due importanti conferme: Simone Faggioli, grazie al terzo posto finale ottenuto, si è laureato matematicamente Campione Italiano per la diciannovesima volta in carriera.

Mentre Alberto Scarafone, forte e veloce pilota ciociaro, sempre a bordo della Osella PA21 di classe CN-3000, curata e gestita al meglio dal Team Paco74corse, per i colori della Scuderia ViMotorsport, con il secondo posto di categoria si è potuto cucire sul petto lo scudetto di Campione Italiano nel Supersalita 2025 – classe CN.

Questo il commento di Alberto Scarafone dopo la gara:

“Finalmente possiamo dire di essere Campioni Italiani nel gruppo CN del Campionato Italiano Supersalita 2025, per il quarto anno consecutivo! Ma siamo anche leader nel gruppo CN del Campionato Italiano Velocità Montagna e ce la giocheremo fino in fondo, anche se a Monte Erice non sarò presente. Il weekend a Gubbio è andato bene, anche se accuso ancora qualche dolore alla schiena, ma ci tenevo davvero tanto ad essere in gara qui e dare il meglio, vista anche la posta in palio ed il meraviglioso contesto eugubino. Grazie davvero a tutti, soprattutto alla mia famiglia!”

Il primo obiettivo stagionale è stato quindi conquistato da Alberto Scarafone che, saltando l’appuntamento di Monte Erice anche per ritrovare la miglior condizione di salute, si concentrerà ora sulla conquista del secondo titolo alla sua portata, ovvero il primo posto nel gruppo CN del Campionato Italiano Velocità Montagna.

Certamente il pilota laziale metterà in campo tutta la sua grinta e determinazione per centrare anche questo risultato.

Credits: Marco Cardinali – SM RacingMedia