Alberto Scarafone conquista la laurea alla Trento Bondone

Il veloce ed esperto pilota ciociaro, alla guida della sua Osella PA21 seguita dal Team
Paco74corse, per i colori di Vimotorsport, conquista una nuova vittoria in classe CN-3000 lungo
i tornanti dell’ “Università delle Salite”
Grazie agli oltre 250 piloti iscritti, la Trento Bondone, giunta alla sua 75esima edizione e corsa nel
weekend appena passato, si è confermata, anche quest’anno, tra le salite più amate e seguite del
panorama italiano e non solo. L’ “Università delle Salite”, 17,300 chilometri da Trento a Vason, lungo i
tornanti della strada disegnata sulle pendici del Monte Bondone, con un dislivello di 1.350 metri ed una
pendenza media intorno al 9%.
Assenti Faggioli, Merli e Degasperi, impegnati su altri scenari, nelle prove del sabato il giovane siracusano
Luigi Fazzino faceva registrare il miglior tempo, purtroppo non confermato in gara, domenica, con
l’altrettanto giovane Mirko Torsellini che riusciva a vincere la gara mettendosi alle spalle Stefano Di
Fulvio, secondo, e proprio Fazzino, terzo.
Protagonista della salita trentina, a bordo della sua Osella PA21 di classe CN-3000, continuando la sua
scalata al Supersalita 2026, il veloce pilota ciociaro Alberto Scarafone. Sempre a ridosso del gruppone
delle Proto e delle migliori GT, il driver frusinate riusciva, nelle prove del sabato, a migliorare il suo tempo
di oltre 12 secondi tra un passaggio e l’altro.
Poi, nella manche unica di gara della domenica, un’ulteriore miglioramento, con altri 17 secondi limati,
staccando il tempo di 10’43.65 e conquistando una nuova vittoria di Gruppo e Classe, oltre ad una
ventisettesima piazza assoluta.
Questo il commento di Alberto Scarafone, sempre molto critico con sé stesso e mai troppo soddisfatto
della propria performance:
“E’ definita “l’università delle salite”, oltre 17 chilometri di tracciato bellissimo, tecnico e lungo
il quale la concentrazione è fondamentale per arrivare in cima con un buon tempo. La mia gara
è andata abbastanza bene, peccato solo aver perso qualche secondo per aver dovuto effettuare
alcuni sorpassi lungo il percorso. Sono abbastanza soddisfatto del tempo ottenuto, sicuramente
potevo fare molto meglio ma siamo riusciti ad arrivare in cima anche quest’anno. Un
ringraziamento come sempre alla mia famiglia, alla Scuderia Vimotorsport, al Team
Paco74corse ed a tutte le persone che mi supportano. Ora testa alla prossima gara”
Prossimo appuntamento del Campionato Italiano Supersalita sarà la 65° Coppa Paolino Teodori, nel
weekend del 27-28 giugno prossimi, lungo i 5 chilometri che da Colle San Marco salgono a San Giacomo,
nell’ascolano. Grinta e determinazione accompagneranno Alberto Scarafone, per raccogliere un altro
buon risultato e proseguire nella sua scalata al Titolo.
Credits: Marco Cardinali –
SM RacingMedia
📷 Clissa Cristian