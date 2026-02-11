Alberto Scarafone celebra un’altra vittoriosa stagione

Il forte e veloce pilota frusinate si è ritrovato, insieme alla famiglia ed agli amici, per festeggiare la conquista del Campionato Italiano Supersalita e del CIVM 2025. Ma soprattutto per iniziare la nuova annata con il clima e lo spirito giusti.Domenica 1 febbraio, presso il Ristorante Tre Punto Zero di Frosinone, si è tenuto il consueto pranzo organizzato dalla famiglia Scarafone per festeggiare e premiare il capofamiglia Alberto, vincitore ancora una volta del Campionato Italiano Velocità Montagna e del Campionato Italiano Supersalita, nella classe CN. SM RacingMedia – Marco Cardinali – Cell. +39 366 3090453 – e-mail: smpromosport@gmail.com All’evento erano presenti tutti gli attori che hanno contribuito alla conquista del titolo, ad iniziare dal Presidente della Scuderia ViMotorsport, Antonio Tomasi, poi Pasquale Nolè ed il suo team Paco74Corse, Tonino Esposito di Autosport Sorrento ed anche l’amico-rivale Achille Lombardi. Oltre alle due figlie, entrambe pilota ed impegnate, come il padre, in salita: Jessica, la più grande, a bordo della sua Citroen AX e Beatrice che si cimenta alla guida di una Formula Gloria.Per tutti è stata l’occasione giusta per celebrare la stagione vittoriosa del forte driver ciociaro Alberto Scarafone ma anche per ritrovarsi al di fuori delle gare e ricevere un gradito omaggio. Un’annata, lo ricordiamo, che ha visto Scarafone, a bordo della Osella PA21 di classe CN-3000 del Team Paco74corse, per i colori della Scuderia ViMotorsport, laurearsi Campione Italiano Supersalita 2025 – Gruppo CN, già in occasione del Trofeo Luigi Fagioli, a Gubbio, a fine agosto. Ottenendo, poi, anche la vittoria nel Campionato Italiano Velocità Montagna, nella stessa categoria. Tutto nonostante il forfait obbligato nella tappa siciliana di Monte Erice, una delle salite più iconiche e spettacolari dell’intero panorama italiano, scelta obbligata per ritrovare la miglior condizione di salute dopo l’uscita di strada alla Rieti-Terminillo.

