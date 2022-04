Alberto Scarafone alla Sarnano Sassotetto

Dopo l’ottimo inizio di Campionato ALBERTO SCARAFONE si presenta al secondo appuntamento del CIVM la Sarnano Sassotetto al volante della fiammante Osella (Vimotorsport) seguita come sempre dalla professionalità del Team Paco74corse. Notizie Utili per li appassionati:

Il fine settimana del trrofeo Scarfiotti inizierà venerdì 28 aprile con le operazioni preliminari che si svolgeranno presso il Loggiato di Via Roma a sarnano, sede nota ai concorrenti, a partire dalle 12.30 e fino alle 19.30. Sabato 30 aprile a partire dalle 9.30, le manches di ricognizione del tracciato sia per e Storich che per le Moderne. Alle 9 di domenica 1 maggio il Direttore di Gara fabrizio bernetti e l’aggiunto Stefano Torcellan, daranno il via alle gare: prima le vetture del CIVSA, a seguire il CIVM(TIVM, con la nuova procedura che favorisce la diretta TV e streaming con lo start dei protagonisti del CIVM al centro della giornata.

La gara sarnanese, cosi’ come tutte le tredici gare in calendario CIVM sarà trasmesse in live streaming con diretta su ACI Sport TV (228 Sky e 402 ddt).

COMUNICATO STAMPA