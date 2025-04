Alberto Scarafone al via della Salita del Costo e della Coppa della Consuma

Il pilota ciociaro Alberto Scarafone, tre volte trionfatore nel CIVM, sarà presente ai primi due

appuntamenti del Campionato Italiano Velocità Montagna 2025. Sempre per i colori di

ViMotorsport ed a bordo della Osella, con telaio PA30, di Paco74corse

Il forte pilota ciociaro Alberto Scarafone, già tre volte vincitore del CIVM, si appresta ad affrontare i primi

due impegni stagionali, la 32° Salita del Costo, nel vicentino, in programma dal 4 al 6 aprile prossimi,

primo appuntamento del Campionato Italiano Velocità Montagna e, a seguire, la Coppa della Consuma,

dal 25 al 27 aprile, secondo round del CIVM, in territorio fiorentino.

La Salita del Costo, cronoscalata organizzata da ACI Vicenza, si svolgerà a Cogollo del Cengio, in

provincia di Vicenza, su 3 giornate con il venerdì interamente dedicato alle verifiche, tecniche e

sportive, ed i motori che si accenderanno nella mattinata del sabato per le ricognizioni del percorso, in

due manches, e la gara, in manche unica, la domenica: classico il percorso, 9,910 chilometri lungo la

Strada Provinciale “Del Costo”, con partenza dalla Località Bramonte ed arrivo in Località Campiello.

Il driver di Alatri (FR) tenterà di nuovo la scalata al titolo Supersalita, già vinto lo scorso anno, sempre

indossando i colori della Scuderia ViMotorsport e seguito in gara, per meccanica e telaistica, da

Paco74corse di Pasquale Nolè ma con la novità della Osella PA21, con telaio PA30, in E2SC-SS e classe

2000.

Grande l’entusiasmo, in vista dell’avvio di stagione, per Alberto Scarafone che arriverà da campione in

carica alla prima stagionale e pronto a dare di nuovo l’assalto alla categoria CN. La Salita del Costo

servirà a prendere le misure, in vista dell’impegnativa annata di gare, alla nuova vettura con

l’intenzione di voler crescere sempre più alla guida dei prototipi.

Queste le dichiarazioni del pilota prima dell’avvio di stagione:

” Non vedo l’ora di iniziare e quest’anno avrò un bel po’ da lavorare, ma questo non mi

spaventa. Anzi, devo dire che mi da motivazioni in più per crescere sia nell’ambito CN, dove ho

già vinto, così come sulla PA30. Sarà per me importante abituarmi alla nuova vettura in breve

tempo. Vedremo cosa mi riserverà questo 2025 “

Entusiasmo alle stelle ed ambizioni alte per Alberto Scarafone che non vede l’ora che la luce verde del

semaforo si accenda per dare ufficialmente il via alla sua stagione ed alla competizione.

Comunicato stampa DRCSportManagement & Smracingmedia