Alberto Scarafone al via della Fia Hill Climb Masters

Dall’8 al 10 ottobre 2021, a Braga, in Portogallo, si svolgerà la quarta edizione del FIA Hill Climb Masters, una cronoscalata biennale organizzata dalla FIA che riunisce in un unico evento i migliori piloti della specialità.A rappresentare il Lazio ci sarà Alberto Scarafone, neo eletto Campione Italiano Velocità in Montagna nella Classe E2SS1600.

Alberto Scarafone, seguito dall’agenzia DrcSportManagement di Cesare Funari, correrà come sempre sulla sua Formula Gloria del Team Paco74Corse.

Il nostro più grande in bocca al lupo ad Albwrto per questa ultima prova stagionale.

COMUNICATO STAMPA

