Alberto Scarafone accoglie la nuova Nova Proto: conto alla rovescia per il debutto

Finalmente è arrivata.

Annunciata alla fine della scorsa stagione. E poi ribadita durante l’incontro con i partner e simpatizzanti del Pluricampione Alberto Scarafone.

Finalmente nelle scorse ore è arrivata in casa Scarafone adesso un po’ di tempo per finire di assemblarla ed è pronta per il primo START.

Ecco le parole entusiaste di Alberto:

Finalmente dopo tanti mesi di attesa è arrivata tra le nostre mani l’ultimo modello della Nova proto.

La macchina è sovralimentata da un motore 1750 turbo ed è l’ultimo esemplare costruito dalla casa nova proto con tutti gli aggiornamenti FIA per i prossimi anni a venire.

Un sogno che con tanti sacrifici e dedizione ho deciso di realizzare, Manca solo qualche settimana e finalmente sarà tutta pronta per scendere in campo.

Sono felicissimo di portare questo bellissimo bolide, sicuramente non sarà semplice per me riuscire a gestirla subito al meglio perché i cavalli sono tanti e hanno una erogazione a cui non sono abituato.

Ce la metterò tutta ma soprattutto l’unica cosa che conta per me quest’anno è divertirmi con questa mitica “astronave”.

DRC Sport Management