Alberto Scarafone 2° alla Coppa Selva di Fasano

Trasferta pugliese terminata con un Secondo Posto di Classe e Gruppo nell’appuntamento con il Campionato Italiano Velocità Montagna la Selva di Fasano.

Il pilota dell’osella targata VimotorsportASD ha disputato ancora una gara caratterizzata dal Meteo.

Le sue dichiarazioni nel dopo gara:

Terzo Round del Campionato Italiano Velocità Montagna giunto al termine, riportiamo a casa un bel e combattuto secondo posto di gruppo CN e classe.

Una gara molto complessa prima l’incertezza del meteo, poi per un guasto in gara uno ho rischiato di non riuscire a portare a termine la gara, ma fortunatamente tutto si è risolto per il meglio quando stavo per ricaricare, fortunatamente il componente rotto mi è stato gentilmente presto e subito montato nella vettura e appena costatato che potevo ripartire di nuovo indossata la tuta e fatto il possibile per allineami in partenza.

Ringraziamo tutto il team paco74 ed Lrm motors per averci preparato una macchina al top ed averci aiutato in un momento di grande difficoltà,

Ringraziamo la scuderia Vimotorsport per il sostegno che ci da su ogni gara,

Ringrazio la mia famiglia che mi segue su ogni gara, e tutti coloro che ci seguono e tifano da vicino e da lontano.

Ci vediamo a Vallecamonica.

Drcsportmanagement.it

COMUNICATO STAMPA