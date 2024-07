Alberto muore a 21 anni in un incidente in moto: la vita spezzata del calciatore

Stava per iniziare la preparazione con la sua squadra di calcio, ma un tragico incidente stradale ha spezzato la sua vita. Alberto Stefano, calciatore 21enne del Cervia United, stava viaggiando la mattina di lunedì 8 luglio a bordo della sua moto quando a un incrocio si è scontrato con un’auto.Il conducente della macchina, 31 anni, è rimasto illeso, ma il giovane è stato catapultato sulla strada e poi è stato portato all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è deceduto. La polizia è a lavoro per chiarificare la dinamica dell’incidente, avvenuto tra via Cervese e via Targhini a Calabrina, nel Cesenate.Di ruolo difensore, Alberto viveva per lo sport, e appena due settimane fa era stato presentato allo stadio di Cervia dopo essere stato riconfermato nella sua squadra, nata dalla fusione tra il Cervia e il Del Duca Grama. In passato aveva giocato nell’Imolese, nella Spal e nel Savio Calcio. A mostrare vicinanza alla famiglia in questo doloroso lutto è innanzitutto il Cervia United, che come riporta RavennaToday ha commentato: «È una notizia terribile.Alberto era carichissimo e non vedeva l’ora di iniziare la preparazione il prossimo 29 luglio», così hanno ricordato il ragazzo e lo sportivo che con la sua energia contagiosa e la sua personalità è entrato nei cuori di tutti.«Un punto di riferimento straordinario» lo ha definito il presidente della società sportiva Ughetto Cangini, che in un comunicato ha ricordato il giovane: «Tutto il gruppo dirigente, affranto e sconvolto da questa notizia, vuole ancora pensare a questo giovane ragazzo come esempio per i giovani partendo dal suo carattere e la passione per la vita e il calcio, lo sport come momento importante di aggregazione e crescita. Noi non lo dimenticheremo e la sua breve esperienza sarà sempre viva nella nostra società, che piange insieme ai genitori questa immane tragedia». Fonte leggo.it – foto archivio

