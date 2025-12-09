Albero di Natale naturale o artificiale? Ecco quello con l’impronta ecologica migliore

L’idea comune è quella che dal punto di vista ecologico sia sempre meglio scegliere un albero di Natale artificiale invece che naturale. In realtà, se si considera l’impronta di carbonio, che misura le emissioni inquinanti complessive, le cose sono un po’ diverse. A fare il confronto è il portale francese dei consumatori Que Choisir, che apre il ragionamento: “Potremmo dire che l’artificiale ha il vantaggio evidente di potersi conservare da un anno all’altro. Ma questa è spesso la sua unica risorsa. Perché è fatto principalmente di plastica (un derivato del petrolio, quindi) e si trova in Asia, cosa che incide pesantemente sulla sua impronta di carbonio”.

Oltre 8 kg di CO2 per l’albero artificiale che dura 6 anni

Nel 2009, la società di consulenza del Quebec specializzata in sviluppo sostenibile Ellipsos ha pubblicato un’analisi del ciclo di vita di un abete naturale e di un abete artificiale. L’analisi consisteva nel calcolare tutte le emissioni di gas serra che generano nel corso della loro esistenza, dalla coltivazione alla gestione del fine vita. Ellipsos presupponeva che quello naturale fosse cresciuto in un raggio di 150 km intorno a Montreal, dove era stato acquistato. Bilancio: 3,1 kg di CO 2 equivalente (CO 2 eq) per albero, da acquistare ogni anno. Per quanto riguarda gli artificiali, prodotti in Cina e trasportati a Montreal via nave e poi treno, il bilancio è stato più pesante: 48,3 kg di CO 2 eq per albero, ma che possono essere conservati per diversi anni. Supponendo che l’albero fosse mantenuto per 6 anni, l’azienda ha quindi stimato 8,1 kg di CO 2 eq /anno per l’albero artificiale.

Artificiale meglio solo se conservato almeno 16 anni

Nella sua guida per organizzare un Natale più verde, l’Agenzia per la transizione ecologica (Ademe) non dice di no all’albero di plastica, a patto solo che venga conservato a lungo per compensare gli impatti legati alla sua produzione e alla sua spedizione. Tuttavia, in media, gli alberi artificiali vengono conservati per 8 anni, aveva sottolineato l’agenzia già nel dicembre 2022. Ci vorrebbe almeno il doppio perché diventi vantaggioso rispetto a un albero naturale in termini di impronta di carbonio.

I vantaggi dell’abete naturale locale

Un vantaggio quindi per l’abete naturale, che con i suoi 3,1 kg di CO 2 eq. “In media, dalla semina all’abbattimento, ci vogliono 10 anni, di cui in genere 5-6 anni trascorsi in campo aperto”, spiega Vincent Houis, ingegnere e consulente tecnico dell’Associazione francese degli alberi di Natale naturali. Tuttavia, per crescere, come ogni albero, l’abete assorbe CO2 – ingrediente fondamentale nella fotosintesi – e lo tiene prigioniero anche una volta abbattuto, a meno che non venga bruciato“.

La cattura della CO2 continua anche dopo l’abbattimento

Secondo uno studio danese del dicembre 2022, il Nordmann, una specie emblematica del paese, avrebbe addirittura un’impronta di carbonio negativa fino al suo arrivo nel punto vendita, ovunque si trovi in ​​Europa. Durante questa prima parte della sua vita avrebbe assorbito 0,6 kg di CO 2 . Solo allora le emissioni diventerebbero positive, in particolare durante il trasporto dell’albero dal punto vendita alla casa dove trascorrerà le vacanze. Se il consumatore percorre 10 km in un’auto a benzina per raccoglierlo, l’impatto di carbonio dell’albero, durante tutta la sua vita, ammonterebbe in media a 2,6 kg di CO 2 , calcola lo studio danese. Notiamo però che quest’ultimo è stato commissionato dall’associazione dei produttori danesi Nordmann, molto orientata all’export, e che le sue conclusioni le si addicono bene.

Ma anche le condizioni di produzione contano

Non solo la vicinanza del luogo, spiega Que Choisir, ma anche le condizioni di produzione influenzano non solo l’impatto del carbonio ma l’impronta ambientale in generale (biodiversità, inquinamento del suolo e dell’acqua, ecc.). Sul punto Vincent Houis precisa che, contrariamente a quanto si crede, “gli alberi di Natale non vengono prelevati dalla foresta, la loro produzione non è un fattore di deforestazione. Si tratta di una coltura agricola, classificata come tale, e coltivata in pieno campo, allo stesso modo del grano, del mais, della barbabietola…”. La maggior parte dei produttori in Francia pratica l’agricoltura convenzionale, metodo che autorizza l’uso di erbicidi solo i primi tre anni. “Tuttavia, per evitare qualsiasi esposizione, possiamo rivolgerci ai produttori francesi di abete biologico” spiega Que Choisir.

E se si evita la neve artificiale la natura ringrazia

Meglio evitare anche la colorazione e l’aspersione di neve artificiale. Così ricoperto di sostanze chimiche, l’albero non avrà altra scelta che essere incenerito con i rifiuti domestici. Altrimenti, in caso di necessità, l’abete tagliato in tronchi può essere utilizzato per alimentare la stufa a legna. Anche se “i legni teneri non sono adatti a questo scopo”, ricorda Vincent Houis. Bruciano velocemente e quindi hanno un basso potere calorifico”.

Lo smaltimento

Altrimenti, una volta finite le feste, è meglio consegnare l’albero presso un centro di riciclaggio o in un punto di raccolta dedicato. Molto spesso, quindi, viene compostato o frantumato, i trucioli fungono da pacciame per trattenere l’acqua alla base degli arbusti o proteggerli dal freddo. Il miglior recupero a fine vita, soprattutto dal punto di vista del carbonio. “Ma nulla ti impedisce di ritardare il più a lungo possibile questo fatidico momento. Gli abeti ormai si vendono facilmente in vaso, con le loro radici. Se hai il pollice verde e lo curi bene (rinvasandolo regolarmente), potrebbe benissimo accompagnarti per diversi Natali. La sua impronta di carbonio sarà solo ridotta” spiega il portale francese.

FONTE IL SALVAGENTE