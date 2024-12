“Albero della Sicurezza. Gianluca Quadrini partecipa all’iniziativa promossa da Amnil. “Un messaggio di prevenzione e impegno dopo i gravi incidenti sul lavoro

Il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha partecipato questa mattina all’iniziativa MLAC in collaborazione con Amnil “Albero della Sicurezza”, un evento simbolico che ha come obiettivo quello di sensibilizzare la comunità sulla prevenzione degli incidenti sul lavoro. La cerimonia si è svolta in un momento particolarmente significativo, a pochi giorni da due gravi incidenti avvenuti sul territorio provinciale, che hanno riportato tragicamente alla luce l’importanza di una cultura della sicurezza sul lavoro.

“Ogni incidente sul lavoro rappresenta una tragedia che non possiamo accettare. La sicurezza non può mai essere messa in secondo piano, e questo evento ci ricorda quanto sia fondamentale la prevenzione”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio Provinciale Quadrini. “La sicurezza deve essere una priorità, non solo per le istituzioni, ma per tutte le realtà produttive del nostro territorio. Solo lavorando insieme, con impegno e consapevolezza, possiamo ridurre il rischio di incidenti e proteggere le vite di chi ogni giorno svolge attività professionale.”

Durante la cerimonia, il Quadrini ha espresso un sentito ringraziamento al Presidente Provinciale AMMIL, Domenico Loffreda, al Presidente Regionale AMMIL e alla Direttrice Provinciale INAIL, Alessandra Pezzoli, per il loro continuo impegno e per la sensibilità dimostrata verso il tema della sicurezza sul lavoro. “Il loro supporto e la loro leadership sono essenziali per promuovere una cultura della prevenzione e sensibilizzare le imprese e i lavoratori sui rischi e le misure di sicurezza”, ha aggiunto il Presidente.

La cerimonia ha rappresentato anche un momento di riflessione collettiva sull’importanza di attuare politiche efficaci e concrete per prevenire gli infortuni e garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti.