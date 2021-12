Per preparare gli alberelli di pandoro con crema pasticcera e ribes, iniziate dalla crema che potrete aromatizzare con arancia e cannella: prendete l’arancia, lavatela e asciugatela quindi pelatela cercando di prelevare solo la scorza esterna e non la parte bianca più amarognola 1. Versate in un pentolino il latte e accendete il fuoco basso, quindi versate la stecca di cannella e la scorza di arancia 2 e portate a sfiorare il bollore. A questo punto spegnete il fuoco, coprite il pentolino con la pellicola e lasciate intiepidire: in questo modo i profumi non si disperderanno. Intanto, in una ciotola capiente versate i tuorli (con gli albumi in avanzo potrete realizzare delle croccanti meringhe o lingue di gatto!) e sbatteteli insieme allo zucchero semolato con una frusta a mano 3.