Albano Laziale, Quadrini: “Auguri al sindaco Ferrarini, centrodestra forza trainante”

ALBANO LAZIALE (RM) – “Esprimo le mie più vive e sentite congratulazioni, a nome mio personale e di tutto il movimento politico che rappresento, a Massimo Ferrarini per la straordinaria elezione a Sindaco di Albano Laziale. I cittadini hanno scelto la competenza, la serietà e una proposta politica credibile, premiando un percorso umano e professionale di altissimo livello”. Lo dichiara in una nota ufficiale Gianluca Quadrini, Segretario Nazionale Vicario di ‘Evoluzione e Libertà’.

​Il successo elettorale registrato nella strategica realtà dei Castelli Romani rappresenta, secondo Quadrini, un segnale politico chiaro e inequivocabile che va oltre i confini comunali:

​”Il risultato di Albano Laziale dimostra in modo cristallino una grande verità: un centrodestra forte, coeso e compatto va avanti unito e vince. Quando la coalizione si presenta agli elettori senza personalismi, ma unita attorno a un progetto condiviso e a una leadership autorevole come quella di Ferrarini, il consenso dei cittadini è la naturale risposta. Questa è la strada tracciata per il futuro.”

​Il Segretario Nazionale Vicario di ‘Evoluzione e Libertà’ ha poi voluto rivolgere lo sguardo alle sfide amministrative che attendono la nuova giunta:

​”Albano Laziale ha davanti a sé una stagione di grandi opportunità e di sfide cruciali, che spaziano dal rilancio economico alla valorizzazione del patrimonio culturale e territoriale, fino al potenziamento dei servizi e della sicurezza per i cittadini. Sono assolutamente certo che Massimo Ferrarini, con la determinazione, l’ascolto e la lungimiranza che lo contraddistinguono, saprà essere il Sindaco di tutti, avviando una fase di efficiente e sana buona amministrazione”.

​”A Massimo e a tutta la coalizione che lo ha sostenuto in questa entusiasmante campagna elettorale vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro. ‘Evoluzione e Libertà’ – conclude Quadrini – sarà al suo fianco in questo percorso, garantendo massima collaborazione e supporto per il bene e la crescita della comunità di Albano”.

​Ufficio Stampa — Segreteria Nazionale Vicario “Evoluzione e Libertà”