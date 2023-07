Alatrijazz23 – International Festival and masterclass of jazz and music. “Festival a ritmo di Swing e di inclusione”

Il prossimo 4,5,6 agosto ad Alatri (FR) si terrà la XXI edizione di Alatrijazz23, international festival and masterclass of jazz. Il Comune di Alatri, il Sindaco Dr. Maurizio Cianfrocca, L’assessorato alla Cultura con il delegato alla cultura Sandro Titoni e Dr. Antonio Agostini, L’Accademia di musica Charlie Parker e il Direttore Artistico Mauro Bottini sono orgogliosi di presentare questa nuova e ormai storica edizione del Festival più atteso di tutta l’estate alatrense. Alatrijazz23 si segnala ormai come uno dei più importanti ed attraenti festival di tutta Italia. Le masterclass of jazz vere e proprio fiore all’occhiello del jazz festival, negli anni hanno sfornato moltissimi musicisti di talento e sono state tenute da maestri del jazz di chiara fama tra i quali ricordiamo: Rosario Giuliani, Maurizio Giammarco, Steve Grosmann, Gerardo Iacoucci, Paolo Tombolesi, ecc. La didattica delle masterclass è affidata questo anno al Docente jazz M° Filiberto Palermini, musicista talentuoso e molto preparato, che terrà le sue lezioni jazz per tutti gli strumenti con vari livelli di frequenza ai corsi. Le lezioni si terranno all’interno dello splendido Chiostro di San Francesco dal 4 al 6 Agosto. Il 6 agosto alle ore 19.30 è prevista l’esibizione degli allievi e in seguito la consegna dei diplomi di partecipazione sul prestigioso palco di alatrijazz23 in Piazza Santa Maggiore. Come ormai da qualche anno vi sarà la rassegna “alatrijazz ama i libri”, al Chiostro di San Francesco il giorno sabato 5 agosto alle ore 18.00 in compagnia degli scrittori Patrizio Minnucci, Marina Acerra, Massimo Mangiapelo, Armando Frusone che presenteranno al pubblico le loro nuove opere, libri e romanzi.

Per questa edizione 2023 Mauro Bottini ha immaginato un festival inclusivo e a ritmo di swing. Un festival inclusivo soprattutto per sentirsi accolti e appartenere ad un gruppo di persone che amano la musica. Lo swing è un genere musicale nato nel 1920 fino a divenire un genere musicale definito nel 1935 negli Stati Uniti. Lo swing si distingue per un caratteristico movimento della sezione ritmica e per un tipo di esecuzione delle note con un ritmo “saltellante” accostato spesso a balli frenetici. Accentuazione sui tempi deboli della misura e la scansione ritmica ben definita. Questo termine deriva dall’andamento ritmico dondolante.

Il programma prevede tre serate con doppi concerti prestigiosi dove il pubblico saprà infiammare i talentuosi musicisti che si esibiranno. Vi saranno musicisti e cantanti eccellenti tra i più bravi dei vari cartelloni italiani del genere e il debutto di nuovi talenti nostrani.

PIAZZA SANTA MARIA MAGGIORE 4/5/6 agosto 2023

Venerdi 4 agosto ore 19.00 VANESSA CREMASCHI – ANDREA PARENTE DUO

Vanessa Cremaschi è una talentuosa violinista classica e svolge concerti in tutta Italia. Ha collaborato con l’Orchestra di musica leggera della RAI. Andrea Parente è un chitarrista & Storyteller e dal 2017 si dedica attivamente alla musica.

Omaggio a STEPHAN GRAPPELLI evento organizzato in collaborazione con Ass. Gottifredo di Alatri.

Venerdi 4 agosto ore 22.00 JUMPIN’JIVE ORCHESTRA

Orchestra swing di 8 elementi con 3 cantanti bravissime è ispirata alle grandi orchestre degli anni 40. Gli arrangiamenti musicali sono originali.

CHIOSTRO SAN FRANCESCO

Sabato 5 agosto ore 18.00 per la rassegna “alatrijazz ama i libri” incontro con gli scrittori: ARMANDO FRUSONE, MASSIMO MANGIAPELO, PATRIZIO CITTADINI, MARINA ACERRA.

PIAZZA SANTA MARIA MAGGIORE

Sabato 5 agosto ore 21.00 ELISA PIETROBONO, una bella voce nel panorama musicale soul and pop.

Sabato 5 agosto ore 22.00 FOUR SEASONS SWIG SOUL BAND la band con la voglia di dare vita ad un cocktail infallibile di swing & soul. Una band prestigiosa con una cantante eccezionale che calca i palchi più prestigiosi italiani.

PIAZZA SANTA MARIA MAGGIORE

Domenica 6 agosto ore 19.30 esibizione degli allievi della masterclass of jazz23 con il Docente M° Filiberto Palermini saxofonista. In seguito, consegna dei diplomi di partecipazione.

Domenica 6 agosto ore 22.00 FORLENZO, TUTTA COLPA DI JAMES DEAN.

Forlenzo è un giovane cantante ed intrattenitore. Da diversi anni gira l’Italia e l’estero con uno show di circa 2 ore nel quale si mescolano la buona musica swing con il repertorio italiano ed internazionale da intrattenimento. Una band alle spalle con dei solisti formidabili. Pubblico e cantante si fondono in un’unica armonia di suoni.

Il Sindaco Dott. Maurizio Cianfrocca, il delegato alla cultura Sandro Titoni, il Dott. Antonio Agostini e il direttore artistico Mauro Bottini sono felici di presentare questa ennesima (21° edizione) rassegna musicale di alatrijazz che si è guadagnata ormai il rispetto e la stima di tutta Italia grazie all’stancabile lavoro del suo ideatore e direttore e testimoniata dai vari articoli apparsi su riviste specializzate del settore jazz e moderno. Alatrijazz23, cultura, seminari, libri, scrittori, musicisti, dibattiti, lezioni, concerti. Un festival swing e inclusivo.

Vi aspettiamo numerosi ad Alatri (FR) dal 4 al 6 agosto 23 per la nuova edizione di Alatrijazz23. W la buona musica.

COMUNICATO STAMPA