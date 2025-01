Alatri – XII^ ed. RASSEGNA STASERA PARLIAMO DI MUSICA

La XII edizione di “stasera parliamo di musica…a modo mio” – incontri intorno alla musica con il compositore Antonio D’Antò – conferma il format di divulgazione della conoscenza musicale. Anche in questa edizione ci saranno 8 incontri (da gennaio a marzo) di cui quattro sotto forma di concerti dal vivo alternati a quattro appuntamenti nei quali la narrazione avverrà tramite l’ausilio delle dotazioni audio video nella sala conferenze della biblioteca comunale di Alatri dove si terranno tutti gli incontri. L’inaugurazione è prevista il 18 gennaio alle ore 18.00, con un duo soprano e pianoforte di donne musiciste di grande spessore artistico. Il soprano Rosaria Angotti e la pianista Tiziana Cosentino ci presenteranno un programma imperniato sulla lirica da camera con musiche di Tosti e Schubert. Il duo ha recentemente inciso un cd sui canti della campagna romana a suo tempo raccolti e restituiti al pubblico da concerto dal grande compositore Goffredo Petrassi. È un privilegio unico che viene concesso alla Città di Alatri in questa importante occasione. Altro concerto dal vivo sarà realizzato dal duo clarinetto e pianoforte Antonello Timpani e Antonio D’Antò. Il programma si intitola “uomini e donne” e vuole offrire agli ascoltatori un programma musicale nel quale si alterneranno composizioni di autori di ambo i sessi. Terzo concerto sarà tenuto dal chitarrista Michele Di Filippo, che tra l’altro è anche compositore, con un programma brillante e poetico che farà apprezzare le calde sonorità dello strumento. Il quarto concerto sarà tenuto da un duo violino e pianoforte formato da Liliana Bernardi e Massimiliano Negri, già apprezzati ospiti della 11°edizione, che hanno suscitato un grande interesse da parte del pubblico di Stasera parliamo di musica. Il violino e il pianoforte, un dialogo che ha attraversato secoli di produzione musicale. I quattro appuntamenti in forma di racconto con l’ausilio dei mezzi audio video vedranno protagonisti Luciano Pavarotti (che nel 2025 avrebbe compiuto 90 anni), Maurice Ravel nel 150° della nascita e il trittico dedicato a Bach, Haendel e Scarlatti nel 340° anniversario delle loro nascite. Dejà vu permetterà di ascoltare o riascoltare alcune delle musiche che maggiormente hanno suscitato l’interesse degli ascoltatori durante le precedenti edizioni; un’attenzione sarà rivolta anche a Giovanni Pierluigi da Palestrina di cui ricorre il 500° anniversario della nascita. Pertanto un largo spazio sarà offerto, come indicato, alle donne impegnate nella musica o come interpreti o come autrici e ciò segna in maniera significativa la scelta artistica di quest’anno. La rassegna curata dal M° Antonio D’Antò è inserita nel progetto “Alatri al Centro” che ha il sostegno della Camera di Commercio Frosinone Latina. Il consigliere delegato alla cultura Sandro Titoni sottolinea come il M° D’Antò riesca ad organizzare sempre incontri di elevato profilo culturale finalizzati alla divulgazione della musica nelle sue infinite sfaccettature. Si tratta di attività musicali di grande profilo qualitativo, sottolinea il Sindaco di Alatri Maurizio Cianfrocca, che elevano l’offerta culturale della nostra Città.

Correlati