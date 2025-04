Alatri – Voucher sportivi, la nota dell’ass. allo sport Gianni Padovani

“Con piacere ho appreso la notizia che è possibile presentare domanda per l’assegnazione dei Voucher sportivi previsti dall’intervento “Voucher per lo Sport – Regione Lazio”.

Questa importante iniziativa, promossa dalla Regione Lazio attraverso la Direzione regionale Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport, in collaborazione con Sport e Salute S.p.A., e cofinanziata dall’Unione Europea nell’ambito del Programma FSE+ 2021-2027, vuole offrire un’opportunità concreta ai nostri giovani, sostenendo la pratica sportiva come strumento di crescita, benessere e inclusione sociale.

I Voucher sportivi avranno un valore di 500 euro e potranno essere utilizzati per frequentare corsi o attività sportive presso associazioni e società riconosciute idonee, comprese quelle organizzate nei centri estivi.

L’iniziativa è rivolta ai ragazzi e alle ragazze di età compresa tra 6 e 18 anni, residenti nella Regione Lazio, appartenenti a nuclei familiari con un ISEE fino a 50.000 euro.

Le domande potranno essere presentate dal 17 aprile 2025 alle ore 16:00 fino al 16 maggio 2025 alle ore 16:00, esclusivamente attraverso la piattaforma online: https://bandi.sportesalute.eu

Invito tutte le realtà sportive del nostro territorio a farsi portavoce di questa opportunità, affinché il maggior numero possibile di famiglie possa beneficiarne. Crediamo fortemente che lo sport sia un diritto di tutti e che rappresenti uno straordinario strumento di formazione e di aggregazione.

Ringrazio fin da ora chi collaborerà per promuovere questa iniziativa”.

https://www.sportesalute.eu/voucherlazio/voucherperlosport/destinatari.html

Gianni Padovani Assessore allo Sport Comune di Alatri

COMUNICATO STAMPA