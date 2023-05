Alatri, visita studenti presso il comando Compagnia

Lunedì mattina presso la Caserma Carabinieri, i bambini dell’Istituto Comprensivo Alatri 1, hanno mosso i loro primi passi per esplorare il mondo investigativo. Le classi 4^ della scuola primaria si sono recate presso la locale Caserma Carabinieri e, con loro grande meraviglia, hanno visitato le camere di sicurezza, gli uffici, la centrale operativa, sottoponendo ad “interrogatorio” i militari che li accompagnavano; si, perché la curiosità di esplorare le numerose attività dei Carabinieri è stata molto intensa. Particolare interesse e curiosità hanno suscitato nei ragazzi gli apparati per il foto-segnalamento e rilevamento delle impronte. Ma quello che ha colpito di più gli studenti è stato il parco auto dell’Arma; docenti ed alunni si sono immedesimati in operatori di soccorso di emergenza “ispezionando” le meravigliose auto – “gazzella” dei Carabinieri e l’occasione non è mancata per immortalare il momento con delle foto a bordo delle auto con la livrea dell’Arma.

comunicato stampa