Alatri, viola il divieto di avvicinarsi alla ex e l’aggredisce: denunciato 53enne del luogo

Ieri, in Alatri, personale del N.O.R.M. -Aliquota Radiomobile, nell’ambito di una predisposta attività di controllo del territorio, finalizzata a prevenire la commissione dei reati in genere, deferiva in stato di libertà , alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone un 53enne del luogo (già gravato da vicende penali per “maltrattamenti in famiglia” e “violazione provvedimenti del tribunale) poiché resosi responsabile della “violazione del divieto di avvicinarsi alla casa familiare e di frequentare i luoghi della persona offesa” nonché del reato di “maltrattamenti in famiglia”). Nello specifico, l’uomo, già sottoposto al divieto di frequentare ed avvicinarsi alla ex convivente (una donna rumena di 31anni), nella mattinata di ieri, si presentava presso la sua abitazione ed al culmine di un diverbio avuto con la stessa per motivazioni riconducibili alla gelosia, l’aggrediva procurandole delle lievi ferite al volto tanto che la donna era costretta a richiedere l’intervento di una pattuglia dell’Arma. I militari ivi giunti provvedevano a deferire l’uomo poiché a resosi responsabile delle violazioni correlate al divieto a cui era sottoposto nonché per il reato di maltrattamenti in famiglia.

