Alatri verso una cultura accessibile a tutti: approvato il PEBA del Sistema Museale Urbano

Il PEBA, inserito nel programma di investimenti del PNRR e finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, ha l’obiettivo di rendere pienamente accessibili a tutti i cittadini i principali spazi culturali della città, sia dal punto di vista fisico che sensoriale e cognitivo. Questo significa che ogni persona, senza alcuna barriera, potrà vivere e apprezzare il nostro patrimonio storico e culturale.