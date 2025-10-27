Alatri verso una cultura accessibile a tutti: approvato il PEBA del Sistema Museale Urbano

Con l’approvazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) del nostro Sistema Museale Urbano, Alatri compie un passo importante verso una città più inclusiva e accogliente .
Il PEBA, inserito nel programma di investimenti del PNRR e finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, ha l’obiettivo di rendere pienamente accessibili a tutti i cittadini i principali spazi culturali della città, sia dal punto di vista fisico che sensoriale e cognitivo. Questo significa che ogni persona, senza alcuna barriera, potrà vivere e apprezzare il nostro patrimonio storico e culturale.
Il PEBA non è solo un documento tecnico è il frutto di un lavoro partecipato, insieme a cittadini e associazioni, perché l’inclusione si costruisce con la comunità. Vogliamo che ogni persona possa sentirsi protagonista nella fruizione del nostro patrimonio culturale.
Il progetto prevede interventi diretti sulle strutture, strumenti innovativi di accessibilità e percorsi di formazione per il personale. Si integra inoltre con il finanziamento di € 277.133,76 ottenuto dal Ministero della Cultura per rimuovere le barriere nel Museo Civico, confermando l’impegno concreto dell’Amministrazione per una cultura aperta a tutti.
Con questa iniziativa Alatri diventa una città più vicina alle persone, dove il diritto di ciascuno a partecipare pienamente alla vita sociale e culturale non è più un’aspirazione, ma una realtà concreta. Il nostro patrimonio deve essere davvero di tutti, senza ostacoli.
Questo rappresenta un primo passo fondamentale che apre la strada alla possibilità di richiedere ulteriori finanziamenti per nuovi interventi di accessibilità, affinché il percorso verso una città sempre più inclusiva possa continuare nel tempo.
Il Sindaco di Alatri dott. Maurizio Cianfrocca
