Alatri verso le audizioni finali per Capitale Italiana della Cultura 2028

ALATRI – In vista delle audizioni finali per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028, il Comune di Alatri promuove per sabato 21 febbraio 2026, dalle ore 9.00 alle 13.00, presso la Biblioteca Comunale “Luigi Ceci” in Piazza Santa Maria Maggiore, la giornata di studio e confronto “Insieme verso le audizioni finali”, nell’ambito del progetto Hernica Saxa.

L’iniziativa si inserisce nella fase conclusiva della candidatura che coinvolge Anagni, Alatri, Ferentino e Veroli in un progetto culturale unitario fondato sulla valorizzazione della comune matrice storica ernica e su una strategia integrata di sviluppo territoriale.

La mattinata sarà dedicata all’analisi del dossier di candidatura, con un confronto operativo tra istituzioni, tecnici e operatori culturali e turistici, DMO e Pro Loco, al fine di consolidare contenuti, metodo e capacità attuativa in vista dell’audizione davanti alla Commissione ministeriale.

«La candidatura 2028 è una sfida che richiede visione e compattezza», dichiara il Sindaco Maurizio Cianfrocca. «Con questa giornata rafforziamo il lavoro condiviso e dimostriamo che Hernica Saxa è un progetto concreto, non solo una proposta formale.»

«Entriamo nella fase decisiva», aggiunge il Delegato alla Cultura Sandro Titoni. «È il momento di verificare la solidità del dossier e presentarci alle audizioni con una progettualità chiara, sostenibile e pienamente condivisa.»

L’incontro rappresenta un passaggio strategico del percorso di candidatura, nella consapevolezza che la forza del progetto risiede nella collaborazione tra amministrazioni e sistema culturale del territorio.