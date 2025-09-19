Alatri – Veroli: due persone arrestate

VEROLI (FR) – I militari della Stazione Carabinieri di Veroli, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Frosinone, hanno proceduto all’arresto di un giovane 30enne di origine gambiana. Lo stesso dovrà espiare un residuo pena di un anno e 4 mesi per il reato di concorso in ricettazione commesso in Frosinone nell’anno 2022. Al termine delle operazioni di rito, lo stesso è stato accompagnato presso il carcere di Frosinone per l’espiazione della pena.

ALATRI (FR) – Sempre negli scorsi giorni, i Carabinieri della Stazione di Alatri, sono riusciti a rintracciare un quarantenne del posto gravato da un’ordinanza di sostituzione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Alatri con la misura degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Frosinone. Lo stesso, già gravato da numerosi reati contro il patrimonio, mostrando una noncuranza dell’ordine a cui era già sottoposto, trasgrediva le direttive impartite e pertanto veniva tradotto presso il proprio domicilio in regime degli arresti domiciliari.

Continua l’opera incessante da parte dei Carabinieri della Compagnia di Alatri, coordinati dal superiore Comando Provinciale di Frosinone, al fine di fornire quella necessaria e sentita cornice di sicurezza alla cittadinanza e al territorio.