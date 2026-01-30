Alatri / Veroli – Controlli dei Carabinieri per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico.Contestate sanzioni per 2.000 euro

I militari delle Stazioni Carabinieri di Veroli ed Alatri, unitamente ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro Carabinieri di Frosinone e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Frosinone, hanno attuato un servizio finalizzato alla prevenzione del gioco d’azzardo patologico ed alla verifica del rispetto della normativa in materia di legislazione sociale per il contrasto al lavoro irregolare e quella sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.Sono stati controllati due esercizi pubblici con sale slot presenti nel territorio di Veroli ed Alatri. Durante i controlli ispettivi sono state contestate ammende per circa 2.000 euro. Inoltre presso un esercizio è stato accertato il mancato rispetto della normativa per la prevenzione degli incendi, per cui il titolare è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria.L’attività svolta dai Carabinieri della Compagnia di Alatri in sinergia con quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Frosinone e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è volta ad arginare la piaga del gioco d’azzardo ed il rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro.

