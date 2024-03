Alatri – Uomo condannato a 2 mesi di detenzione domiciliare per “omesso versamento delle ritenute previdenziali”

I Carabinieri della Stazione di Alatri (Fr) hanno proceduto all’arresto di un 75enne del luogo, in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Frosinone.

I Militari, dopo aver rintracciato la persona, hanno provveduto alla notifica del provvedimento che dispone l’espiazione della pena di mesi 2 di reclusione in regime di detenzione domiciliare, a seguito di condanna per il reato di “omesso versamento delle ritenute previdenziali a carico dei lavoratori”, con la recidiva, reato commessi in Frosinone nell’anno 2011. Inoltre l’arrestato è stato condannato anche alla pena pecuniaria di € 3.000.00, da versare alla cassa delle ammende.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la sua abitazione ove rimarrà agli arresti domiciliari, senza potersi allontanare se non dietro l’autorizzazione dall’Autorità Giudiziaria.

COMUNICATO STAMPA

FOTO ARCHIVIO