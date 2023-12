Alatri – Una targa a Marco Carinci, l’agente salvò un uomo che minacciava di suicidarsi

Il sindaco di Alatri dott. Maurizio Cianfrocca, ha avuto il piacere di ricevere, per la consegna di una targa a nome di tutta la cittadinanza, l’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Marco Carinci. L’agente, originario di Alatri, otto anni fa, insieme a un collega, salvò un uomo che minacciava di suicidarsi.

L’omaggio da parte dell’Amministrazione vuole essere simbolo della riconoscenza per l’eccellente servizio svolto a fini sociali e per i grandi meriti per i quali si è distinto, e sicuramente continuerà a distinguersi, durante la sua brillante carriera, iniziata da giovanissimo.

Nelle scorse settimane si è riunita una speciale commissione presso il Ministero dell’Interno e alla presenza delle più alte cariche della Polizia di Stato, per conferirgli l’avanzamento di grado per meriti straordinari.

COMUNICATO STAMPA