Alatri – Un pomeriggio emozionante e divertente con lo spettacolo “Al di là del loggione” – Concerto D’Opera a cura di Dayana D’Aluisio

Nella suggestiva cornice della sala “Carlo Costantini” della Biblioteca comunale “Luigi Ceci” di Alatri, sabato 9 maggio il pubblico ha vissuto un pomeriggio emozionante e divertente con lo spettacolo “Al di là del loggione” – Concerto D’Opera a cura di Dayana D’Aluisio.

Un evento che ha saputo trasportare gli spettatori nell’atmosfera dei salotti musicali dell’Ottocento, tra celebri arie d’Opera, racconti, aneddoti e curiosità, regalando al pubblico uno spettacolo originale e divertente. Protagonisti dell’evento sono stati Dayana D’Aluisio, Riccardo Balsamo e Paolo Gatti, tre artisti di alto profilo. Nel corso della serata hanno risuonato le immortali melodie dei grandi autori dell’Opera, da Wolfgang Amadeus Mozart a Giuseppe Verdi, da Giacomo Puccini a Giocchino Rossini, accompagnando il pubblico in un viaggio tra musica, narrazione e ironia.

L’iniziativa rientra nel progetto “Teatro tra Storia e Spiritualità”, promosso dal Comune di Alatri e finanziato dalla Regione Lazio – Direzione Cultura, con la direzione artistica di Valerio Germani. Un progetto che continua a distinguersi per la qualità delle proposte artistiche e per la capacità di valorizzare i luoghi simbolo della Città di Alatri.

Il Sindaco Maurizio Cianfrocca, ha espresso ampia soddisfazione per la riuscita dell’evento, affermando che l’impegno dell’Amministrazione è quello di creare occasioni di crescita culturale per promuovere la Cultura teatrale e musicale della nostra tradizione, insieme alla valorizzazione dei luoghi della Cultura di Alatri. Soddisfatto anche il Delegato alla Cultura, Sandro Titoni, che ha dichiarato come grazie all’impegno e alla dedizione è possibile promuovere eventi di alto profilo. Ha poi aggiunto che la programmazione della rassegna “Teatro tra Storia e Spiritualità” da luglio saprà regalare serate emozionanti e divertenti, presso il Chiostro di San Francesco.

Con il successo di “Al di là del loggione”, si guarda al calendario estivo della rassegna. Una programmazione che sarà presentata ufficialmente nelle prossime settimane e che proporrà spettacoli teatrali, concerti ed eventi culturali di diverso genere e stile.