Alatri, tutto pronto per la Quarta Esposizione Cinofila Amatoriale: microchip gratuito per i cani

Sabato 5 luglio Alatri ospiterà la 4ª Esposizione Cinofila Amatoriale, un evento aperto a tutti gli amanti degli animali, in particolare dei cani, che potranno partecipare con esemplari di qualsiasi razza o meticci, con o senza pedigree. La manifestazione si terrà in via Vicero, in località Alatri (FR), facilmente rintracciabile anche su Google Maps come “Esposizione Cinofila”.

L’evento prevede numerose categorie di premiazione:

• Best in Show Baby

• Best in Show Juniores

• Best in Show Adulti

• Best in Show Veterani

• Best in Show Finale

Saranno inoltre assegnati riconoscimenti speciali per le categorie:

• Molossoidi

• Cani da compagnia

• Meticci

• Baby Handler

I vincitori riceveranno premi gastronomici, trofei e sacchi di crocchette Monge, mentre tutti i partecipanti saranno omaggiati con una borsa gadget.

Uno degli aspetti più attesi della giornata è la microchippatura gratuita, disponibile dalle ore 9:00 alle 13:00 grazie alla presenza dell’Accademia Kronos – Sezione Provinciale di Frosinone. Un’occasione importante per i proprietari che non hanno ancora provveduto a registrare il proprio cane all’anagrafe canina.

A rendere ancora più speciale la giornata sarà la partecipazione di un’équipe specializzata in Pet Therapy, che presenterà al pubblico gli interventi assistiti con gli animali, sottolineando l’importanza del rapporto uomo-animale anche in ambiti terapeutici e sociali.

Per informazioni dettagliate e prenotazioni è possibile consultare la locandina ufficiale dell’evento, dove sono riportati tutti i contatti utili.

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati del mondo cinofilo e per chi desidera trascorrere una giornata all’insegna della convivialità, dell’amore per gli animali e della sensibilizzazione civica.