Alatri – Teatro tra storia e spiritualità- La rassegna prosegue con successo di pubblico

Ancora una serata di grande partecipazione nell’ambito della rassegna “Teatro tra Storia e Spiritualità”. Il Chiostro di San Francesco di Alatri ha accolto un numeroso pubblico che ha seguito con entusiasmo, tra risate e calorosi applausi, lo spettacolo teatrale “Allegria con Campanile”. Lo spettacolo, diretto con eleganza e brillante ironia da Fabiana Pomella, ha proposto un originale gioco scenico ispirato al teatro nel teatro: un regista e un gruppo di attori si preparano davanti agli spettatori, tra movimenti, scherzi e continui cambi di ruolo, dando vita ai surreali personaggi creati dalla fantasia di Campanile. Travolgente il finale con la celebre commedia “Centocinqua, la gallina canta”, in cui giochi di parole, situazioni paradossali e irresistibili assurdità hanno conquistato il pubblico, regalando un perfetto equilibrio tra comicità e intelligenza teatrale. La rassegna prosegue giovedì 23 luglio con il concerto della Metropolitan String Orchestra, prestigiosa formazione d’archi protagonista di un evento realizzato in collaborazione con AGIMUS. Il successivo appuntamento teatrale sarà domenica 26 luglio con “Pigmalione” di George Bernard Shaw, con la regia di Valerio Germani. Gli eventi proseguiranno fino alla fine di agosto. Il Sindaco di Alatri, Maurizio Cianfrocca, esprime soddisfazione per il successo della rassegna, sottolineando come la varietà della programmazione riesca a offrire al pubblico spettacoli di stili e linguaggi diversi, capaci di coinvolgere un’ampia fascia di spettatori. «Teatro tra Storia e Spiritualità – afferma il Sindaco – è ormai diventata una delle iniziative più significative della programmazione culturale della città». Anche il Delegato alla Cultura, Sandro Titoni, conferma il costante impegno dell’Ufficio Cultura nella valorizzazione del teatro, evidenziando come la rassegna continui ad attirare numerosi spettatori anche dai comuni limitrofi, contribuendo alla promozione culturale e turistica di Alatri.