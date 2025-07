Alatri – Teatro tra Storia e Spiritualità, i prossimi appuntamenti

Prosegue la rassegna Teatro tra Storia e Spiritualità 2° edizione, del Comune di Alatri e finanziata dalla Regione Lazio Direzione Cultura. Dopo il successo dello spettacolo “Nel mezzo del cammin” andato in scena il 4 luglio al Chiostro di San Francesco di Alatri, venerdì 11 luglio la compagnia teatrale romana diretta da Lorenza Sacchetto presenta la commedia brillante dal titolo “Tutta colpa di Shakespeare”, presso il Chiostro di San Francesco alle ore 21.30. Grande attesa per il terzo appuntamento teatrale dal titolo: “Pirandello verità o finzione” rilettura registica di Valerio Germani dell’opera Lumìe di Sicilia di Luigi Pirandello. Lo spettacolo è previsto domenica 13 luglio alle ore 21.30 al Chiostro di San Francesco di Alatri. In scena Valerio Germani, Alessia Rea, Alice Ceccarelli, Fabiana Pomella, Francesca Pro, assistente alla regia Stefano Caiazza. La storia narra che una sera Micuccio, dopo una lunga traversata in treno, arriva a casa della sua “promessa”, o così crede l’ignaro ed ingenuo personaggio. Attraverso un dinamico e divertente gioco di specchi si cerchera’ di nascondere ciò che è palese a tutti. Il finale originale mette a nudo il coraggio e le fragilità di tutti i personaggi. La forza delle parole e dei sentimenti si fondono per uno spettacolo ricco di suggestioni, che farà vivere agli spettatori una storia ironica ed emozionante. Soddisfatto il Sindaco Maurizio Cianfrocca per il rilancio del Teatro ad Alatri. Il Delegato alla Cultura Sandro Titoni, afferma che la rassegna è diventata un punto di riferimento nel panorama culturale degli eventi cittadini, il Chiostro di San Francesco è stato trasformato in un vero e proprio Teatro a cielo aperto, che ospiterà eventi fino al mese di settembre. Prossimi appuntamenti in programma venerdì 18 e domenica 20 luglio al Chiostro di San Francesco.

