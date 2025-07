Alatri – Teatro tra Storia e Spiritualità 2° edizione,”RIPENSO IL TUO SORRISO”

Nell’ambito della rassegna Teatro tra Storia e Spiritualità 2° edizione, domenica 20 luglio alle ore 21.30 il Chiostro di San Francesco ospiterà lo spettacolo dal titolo: “RIPENSO IL TUO SORRISO” per la regia di Fabiana Pomella. In scena gli attori Costantino Calicchia e Fabiana Pomella, la voce narrante di Jessica Testa, il Maestro Alessandro Del Signore al contrabbasso e basso elettrico e la cantante Gloria Trapani. Uno spettacolo originale per raccontare donne celebri e dimenticate, che in un’epoca che le voleva mute hanno trovato la forza di alzare la voce. Spiriti liberi, spesso chiamate folli, che hanno camminato controvento, trasformando le arti in forme di libertà. Lo spettacolo è ambientato in un celebre cafè di New York, in cui tra musica dal vivo, racconti, sketch e monologhi teatrali verranno rappresentate le storie di famose artiste americane ed italiane, che con la loro arte hanno segnato un’epoca. Un viaggio tra cantanti, scrittrici, attrici che con leggerezza, brio, musica e teatro hanno lasciato un segno indelebile del loro percorso. Soddisfatto il Sindaco di Alatri Maurizio Cianfrocca per il rilancio del Teatro ad Alatri, che si fa altresì strumento di promozione delle Bellezze cittadine. Il Delegato alla Cultura, Sandro Titoni, afferma che la rassegna è diventata un punto di riferimento nel panorama culturale degli eventi cittadini, il Chiostro di San Francesco è stato trasformato in un vero e proprio Teatro a cielo aperto, con eventi previsti fino al mese di settembre.

Correlati