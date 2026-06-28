Alatri, successo per la festa di beneficenza contro la fibrosi cistica: “vicini alle famiglie” Quadrini e Sardellitti

Si è tenuto venerdì 26 giugno 2026, in Via Mole Bisleti, 7 ad Alatri (FR) l’importante appuntamento solidale il cui intero ricavato è devoluto alla “Lega Italiana Fibrosi Cistica Lazio”.

​ALATRI – Si è svolto oggi con straordinaria partecipazione il tanto atteso appuntamento con la solidarietà e la speranza. Quest’anno l’organizzazione ha deciso di raddoppiare l’impegno, inaugurando la prima di due intere serate dedicate alla raccolta fondi per la ricerca scientifica contro la fibrosi cistica. Un evento di fondamentale importanza che ha visto l’adesione attiva e il pieno sostegno del partito Evoluzione e Libertà, rappresentato dal Vice Segretario Nazionale Vicario, Gianluca Quadrini (presente in prima linea anche in veste istituzionale come Consigliere Provinciale di Frosinone), e dal Coordinatore Nazionale, Diego Sardellitti. L’evento ha riscontrato un grande interesse anche grazie ai preziosi interventi di illustri medici e rappresentanti degli ospedali Policlinico Umberto I° e Bambino Gesù.

​In merito all’iniziativa, il Vice Segretario Nazionale Vicario di Evoluzione e Libertà e Consigliere Provinciale, Gianluca Quadrini, ha rilasciato una sentita dichiarazione a margine dell’appuntamento odierno:

​”Aver preso parte oggi a questa straordinaria Festa di Beneficenza rappresenta per noi un dovere morale prima ancora che politico o istituzionale. Desidero rivolgere il mio più profondo e sincero ringraziamento a tutti gli operatori sanitari, ai medici dei prestigiosi ospedali Umberto I° e Bambino Gesù che sono intervenuti, e a tutti i meravigliosi volontari che hanno messo il loro tempo e il loro cuore a disposizione di una causa così nobile. Senza il loro instancabile lavoro, una giornata come quella di oggi non sarebbe stata possibile. ✨

​Ma il nostro pensiero più grande e la nostra più sincera vicinanza vanno alle tantissime famiglie che ogni giorno, tra le mura domestiche, assistono questi ragazzi. Sono giovani tanto dolci, pieni di vita e di amore, che si trovano ad affrontare problemi enormi. A queste famiglie vogliamo dire che non sono sole. La nostra speranza, e il motivo per cui siamo stati qui oggi a sostenere la Lega Italiana Fibrosi Cistica Lazio, è che attraverso una ricerca scientifica sempre più forte e avanzata si possano trovare risposte definitive e che le sofferenze di questi ragazzi possano essere costantemente alleviate.”

​A fargli eco è il Coordinatore Nazionale del partito, Diego Sardellitti, che ha sottolineato il valore della solidarietà territoriale dimostrata oggi:

​”Evoluzione e Libertà si dimostra ancora una volta radicata tra la gente e attenta ai bisogni reali della comunità. La scelta di raddoppiare l’appuntamento di questa festa significa moltiplicare le forze per dare un aiuto concreto alla ricerca. Alatri e l’intera provincia di Frosinone hanno risposto oggi con un cuore immenso. Il nostro ringraziamento va agli organizzatori e a tutti i cittadini che stanno dando il proprio contributo. Sostenere la ricerca significa costruire un futuro di vera libertà dalla malattia per tanti giovani.”

​Gianluca Quadrini

Vice Segretario Nazionale Vicario Evoluzione e Libertà

Consigliere Provinciale di Frosinone

​Diego Sardellitti

Coordinatore Nazionale Evoluzione e Libertà